https://ria.ru/20201024/ptsu-1581339881.html

Украинские раскольники поблагодарили главу Кипрской церкви за признание

Раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) поблагодарила главу Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома, который впервые упомянул Епифания РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T15:12

2020-10-24T15:12

2020-10-24T15:12

религия и мировоззрение

религия

православная церковь украины (пцу)

константинопольский патриархат

элладская православная церковь

петр порошенко

кипр

греция

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156001/22/1560012204_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_6c0c3a74d7237920aeb965c5202538c6.jpg

<strong>КИЕВ, 24 окт – РИА Новости.</strong> Раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) поблагодарила главу Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома, который впервые упомянул Епифания как "предстоятеля украинской церкви"."Предстоятель православной церкви Кипра архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II в субботу, 24 октября, во время синодальной совместной божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисоррогиатисса впервые во время Великого входа помянул в диптихе имя блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной "Православной церкви Украины". Мы благодарим наших православных братьев и лично блаженнейшего архиепископа Хризостома за поддержку в непростое время становления", - говорится в сообщении неканонической структуры в Facebook.По мнению ПЦУ, упоминание Епифания автоматически означает признание томоса об "автокефалии" так называемой "новой церкви" Украины."Таким образом, Кипрская церковь... присоединилась к признанию томоса об автокефалии "Православной церкви Украины" и стала четвертой церковью, которая признает поместной ПЦУ - после Вселенского патриархата, церкви Греции и Александрийского патриархата", - заявили в ПЦУ.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20201024/kipr-1581338998.html

3

кипр

греция

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, элладская православная церковь, петр порошенко, кипр, греция, украина, справки, в мире