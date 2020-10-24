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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201024/ptsu-1581339881.html
Украинские раскольники поблагодарили главу Кипрской церкви за признание
Раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) поблагодарила главу Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома, который впервые упомянул Епифания РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T15:12
2020-10-24T15:12
религия и мировоззрение
религия
православная церковь украины (пцу)
константинопольский патриархат
элладская православная церковь
петр порошенко
кипр
греция
украина
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<strong>КИЕВ, 24 окт – РИА Новости.</strong> Раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) поблагодарила главу Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома, который впервые упомянул Епифания как "предстоятеля украинской церкви"."Предстоятель православной церкви Кипра архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II в субботу, 24 октября, во время синодальной совместной божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисоррогиатисса впервые во время Великого входа помянул в диптихе имя блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной "Православной церкви Украины". Мы благодарим наших православных братьев и лично блаженнейшего архиепископа Хризостома за поддержку в непростое время становления", - говорится в сообщении неканонической структуры в Facebook.По мнению ПЦУ, упоминание Епифания автоматически означает признание томоса об "автокефалии" так называемой "новой церкви" Украины."Таким образом, Кипрская церковь... присоединилась к признанию томоса об автокефалии "Православной церкви Украины" и стала четвертой церковью, которая признает поместной ПЦУ - после Вселенского патриархата, церкви Греции и Александрийского патриархата", - заявили в ПЦУ.В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
https://ria.ru/20201024/kipr-1581338998.html
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кипр
греция
украина
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религия, православная церковь украины (пцу), константинопольский патриархат, элладская православная церковь, петр порошенко, кипр, греция, украина, справки, в мире

Украинские раскольники поблагодарили главу Кипрской церкви за признание

15:12 24.10.2020
 
© Фото : ProiniНаграждении Епифания в США премией патриарха Афинагора
Награждении Епифания в США премией патриарха Афинагора - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : Proini
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КИЕВ, 24 окт – РИА Новости. Раскольническая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) поблагодарила главу Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома, который впервые упомянул Епифания как "предстоятеля украинской церкви".
"Предстоятель православной церкви Кипра архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II в субботу, 24 октября, во время синодальной совместной божественной литургии в монастыре Богородицы Хрисоррогиатисса впервые во время Великого входа помянул в диптихе имя блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания как предстоятеля автокефальной "Православной церкви Украины". Мы благодарим наших православных братьев и лично блаженнейшего архиепископа Хризостома за поддержку в непростое время становления", - говорится в сообщении неканонической структуры в Facebook.
По мнению ПЦУ, упоминание Епифания автоматически означает признание томоса об "автокефалии" так называемой "новой церкви" Украины.
"Таким образом, Кипрская церковь... присоединилась к признанию томоса об автокефалии "Православной церкви Украины" и стала четвертой церковью, которая признает поместной ПЦУ - после Вселенского патриархата, церкви Греции и Александрийского патриархата", - заявили в ПЦУ.
В 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Архиерей Русской православной церкви, митрополит Волоколамский, викарий патриарха Московского и всея Руси Митрополит Иларион на встрече в Аммане, Иордания - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 15:06Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион: Кипрского архиепископа могут перестать поминать в РПЦ
 
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Религия и мировоззрениеРелигияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Константинопольский патриархатЭлладская православная церковьПетр ПорошенкоКипрГрецияУкраинаСправкиВ мире
 
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