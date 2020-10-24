https://ria.ru/20201024/pogoda-1581293139.html

Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян на следующей неделе

Синоптики прогнозируют на следующей неделе в центральной части страны теплую и солнечную погоду без осадков. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T02:36

2020-10-24T02:36

2020-10-24T14:52

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Синоптики прогнозируют на следующей неделе в центральной части страны теплую и солнечную погоду без осадков.Как сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/">Роман Вильфанд</a>, центр Европейской России оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому в будни температура превысит норму на три-четыре градуса, а в выходные — на шесть-восемь градусов."Температурный фон (в субботу. — Прим. ред.) ожидается около 12 градусов. Осадков станет меньше. Воскресенье — день переходный: небольшие осадки и все равно тепло", — рассказал Вильфанд.С понедельника погоду, по его словам, будет определять антициклон.Он уточнил, что в понедельник ожидается семь-десять градусов.Вильфанд также рекомендовал жителям Центральной России не пренебрегать возможностью побыть на солнце, поскольку в период предзимья солнечных дней крайне мало.

https://ria.ru/20201024/pogoda-1581292780.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество