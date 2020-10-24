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https://ria.ru/20201024/pogoda-1581293139.html
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян на следующей неделе
Синоптики прогнозируют на следующей неделе в центральной части страны теплую и солнечную погоду без осадков. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T02:36
2020-10-24T14:52
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Синоптики прогнозируют на следующей неделе в центральной части страны теплую и солнечную погоду без осадков.Как сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/">Роман Вильфанд</a>, центр Европейской России оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому в будни температура превысит норму на три-четыре градуса, а в выходные — на шесть-восемь градусов."Температурный фон (в субботу. — Прим. ред.) ожидается около 12 градусов. Осадков станет меньше. Воскресенье — день переходный: небольшие осадки и все равно тепло", — рассказал Вильфанд.С понедельника погоду, по его словам, будет определять антициклон.Он уточнил, что в понедельник ожидается семь-десять градусов.Вильфанд также рекомендовал жителям Центральной России не пренебрегать возможностью побыть на солнце, поскольку в период предзимья солнечных дней крайне мало.
https://ria.ru/20201024/pogoda-1581292780.html
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян на следующей неделе

02:36 24.10.2020 (обновлено: 14:52 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Синоптики прогнозируют на следующей неделе в центральной части страны теплую и солнечную погоду без осадков.
Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, центр Европейской России оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому в будни температура превысит норму на три-четыре градуса, а в выходные — на шесть-восемь градусов.
"Температурный фон (в субботу. — Прим. ред.) ожидается около 12 градусов. Осадков станет меньше. Воскресенье — день переходный: небольшие осадки и все равно тепло", — рассказал Вильфанд.
С понедельника погоду, по его словам, будет определять антициклон.

"Совершенно новый тип погоды будет. Устанавливается антициклональная погода и осадков не будет, давление повышается почти на десять миллиметров ртутного столба по сравнению с воскресеньем", — сказал синоптик.

Он уточнил, что в понедельник ожидается семь-десять градусов.
Вильфанд также рекомендовал жителям Центральной России не пренебрегать возможностью побыть на солнце, поскольку в период предзимья солнечных дней крайне мало.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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