https://ria.ru/20201024/meladze-1581341412.html

"Перекрыл кислород": Приходько заявила, что Меладзе бросил ее без денег

Певица Анастасия Приходько рассказала в интервью на YouTube, как после разрыва сотрудничества с продюсером Константином Меладзе осталась без денег и... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T15:29

2020-10-24T15:29

2020-10-24T15:29

шоубиз

знаменитости

звезды

константин меладзе

таисия повалий

сергей приходько

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Prikhodko/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Приходько</a> рассказала в интервью на <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iEPE-vbWqWw&ab_channel=DOROTYE" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">YouTube</a>, как после разрыва сотрудничества с продюсером <a href="http://ria.ru/person_Meladze_Konstantin/" target="_blank" data-auto="true">Константином Меладзе</a> осталась без денег и выступлений.По словам победительницы проекта "Фабрика звезд-7", музыкант перестал видеть в ней перспективу, когда она заняла 11-место на Евровидении. Он расторг контракт с девушкой в одностороннем порядке и, как считает певица, просто "перекрыл кислород"."Было обидно, когда он начал раздавать мои песни. <a href="http://ria.ru/person_Taisija_Povalijj/" target="_blank" data-auto="true">Таисия Повалий</a> пела "Мамо". Можно же было меня позвать, но нет. Я видела, что где был он, там не было меня. Это сильно ударило по мне", - поделилась Анастасия на канале DOROTYE.Также Приходько отметила, что за три года сотрудничества с известным продюсером не смогла даже накопить сбережения. По ее словам, она часто выступала бесплатно, а первый год гастролей откатала "за сто долларов за концерт".

https://ria.ru/20201010/brezhneva-1579195007.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, константин меладзе, таисия повалий, сергей приходько