https://ria.ru/20201024/loboda-1581337842.html
Лобода показала фото в кружевном бикини
Певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram поделилась фотографиями с пляжного отдыха. Кадры в бикини вызвали восторг у поклонников. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T14:53
2020-10-24T14:53
2020-10-24T14:54
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Loboda/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Лобода</a> на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGuD2wLBavG/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> поделилась фотографиями с пляжного отдыха. Кадры в бикини вызвали восторг у поклонников.На снимках звезда предстала в телесном купальнике с белым кружевом и джинсовой мини-юбке. В таком жарком образе она позирует на фоне океана и пальм."Такое настроение у меня сегодня. Потому что я так люблю солнце!" – подписала знаменитость фотографии в социальной сети.Пользователи Сети восхитились образом Светланы Лободы на лазурном побережье и оставили под кадрами множество комплиментов исполнительнице:"Вы сама солнышко!""Совершенство!""Светик! Ты – красота"."Какая красивая!""Как классно!"
https://ria.ru/20201020/kamenskikh-1580701187.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, звезды, светлана лобода