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Шоубиз
https://ria.ru/20201024/loboda-1581337842.html
Лобода показала фото в кружевном бикини
Певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram поделилась фотографиями с пляжного отдыха. Кадры в бикини вызвали восторг у поклонников. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T14:53
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шоубиз
знаменитости
звезды
светлана лобода
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Loboda/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Лобода</a> на своей странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGuD2wLBavG/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> поделилась фотографиями с пляжного отдыха. Кадры в бикини вызвали восторг у поклонников.На снимках звезда предстала в телесном купальнике с белым кружевом и джинсовой мини-юбке. В таком жарком образе она позирует на фоне океана и пальм."Такое настроение у меня сегодня. Потому что я так люблю солнце!" – подписала знаменитость фотографии в социальной сети.Пользователи Сети восхитились образом Светланы Лободы на лазурном побережье и оставили под кадрами множество комплиментов исполнительнице:"Вы сама солнышко!""Совершенство!""Светик! Ты – красота"."Какая красивая!""Как классно!"
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60
знаменитости, звезды, светлана лобода

Лобода показала фото в кружевном бикини

14:53 24.10.2020 (обновлено: 14:54 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Loboda
Певица Loboda - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Певица Светлана Лобода на своей странице в Instagram поделилась фотографиями с пляжного отдыха. Кадры в бикини вызвали восторг у поклонников.
На снимках звезда предстала в телесном купальнике с белым кружевом и джинсовой мини-юбке. В таком жарком образе она позирует на фоне океана и пальм.
"Такое настроение у меня сегодня. Потому что я так люблю солнце!" – подписала знаменитость фотографии в социальной сети.
Пользователи Сети восхитились образом Светланы Лободы на лазурном побережье и оставили под кадрами множество комплиментов исполнительнице:
"Вы сама солнышко!"
"Совершенство!"
"Светик! Ты – красота".
"Какая красивая!"
"Как классно!"
Настя Каменских - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 17:49Шоубиз
Настю Каменских обругали в Сети за фото в купальнике
 
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ШоубизЗнаменитостизвездыСветлана Лобода
 
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