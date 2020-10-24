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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581391207.html
В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
Число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь бьет рекорд, за сутки зафиксировали 465 322 случаев COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T22:46
2020-10-24T22:46
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь бьет рекорд, за сутки зафиксировали 465 322 случаев COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>).До этого рекордными становились 445 419 случаев 23 октября.За все время в мире выявлено более 42,05 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1,1 миллиона человек скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире

В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом

22:46 24.10.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке
Медицинские работники доставили женщину в больницу на Манхэттене в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Число новых случаев заражения коронавирусом в мире вновь бьет рекорд, за сутки зафиксировали 465 322 случаев COVID-19, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
До этого рекордными становились 445 419 случаев 23 октября.
За все время в мире выявлено более 42,05 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 1,1 миллиона человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
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