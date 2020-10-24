https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581294757.html

Эксперт оценил возможные масштабы осеннего пика заболеваемости COVID-19

Пиковое значение заболеваемости COVID-19 в России может быть на уровне 20 тысяч случаев в день, что вдвое выше весеннего пикового показателя в 10 тысяч, сообщил РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T04:04

2020-10-24T04:04

2020-10-24T04:04

распространение нового коронавируса

агаси тавадян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Пиковое значение заболеваемости <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> может быть на уровне 20 тысяч случаев в день, что вдвое выше весеннего пикового показателя в 10 тысяч, сообщил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований <a href="http://ria.ru/person_agasi-tavadyan/" target="_blank" data-auto="true">Агаси Тавадян</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество