https://ria.ru/20201024/kontsert-1587754117.html

Военнослужащие устроили в Тольятти концерт для 98-летней разведчицы

Военнослужащие устроили в Тольятти концерт для 98-летней разведчицы

Бригада спецназа Центрального военного округа устроила концерт в Самарской области для 98-летней разведчицы, участницы Великой Отечественной войны, сообщает... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T13:34

2020-10-24T13:34

2020-12-04T20:35

самарская область

тольятти

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САМАРА, 24 окт — РИА Новости. Бригада спецназа Центрального военного округа устроила концерт в Самарской области для 98-летней разведчицы, участницы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба округа."В Самарской области бригада специального назначения Центрального военного округа устроила персональный концерт для 98-летней разведчицы - участницы Великой Отечественной войны Антонины Николаевны Феницкой в честь профессионального праздника - Дня войск специального назначения", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, военный оркестр расположился во дворе многоэтажного дома в Тольятти и сыграл для Антонины Николаевны попурри из знакомых военных мелодий на трубах, саксофоне, тромбоне и других инструментах, за виртуозной игрой духового оркестра заслуженная военная разведчица наблюдала из окна своей квартиры на восьмом этаже. В завершении концерта военнослужащие коллективно с трехкратным "Ура!" поздравили участницу войны с Днем войск специального назначения, поблагодарили ветерана за мирное небо над головой, вручили цветы, а также памятные и сладкие подарки.Антонина Николаевна Феницкая прошла всю Великую Отечественную войну в разных разведывательных должностях, имела офицерское воинское звание "лейтенант". Основную часть службы прошла в элитном подразделении "СМЕРШ". Награждена Орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За боевые заслуги", а также десятком других наград.

https://radiosputnik.ria.ru/20201006/shkola-1578496875.html

самарская область

тольятти

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самарская область, тольятти