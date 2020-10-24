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Военнослужащие устроили в Тольятти концерт для 98-летней разведчицы
Военнослужащие устроили в Тольятти концерт для 98-летней разведчицы
Бригада спецназа Центрального военного округа устроила концерт в Самарской области для 98-летней разведчицы, участницы Великой Отечественной войны, сообщает... РИА Новости, 24.10.2020
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самарская область
тольятти
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САМАРА, 24 окт — РИА Новости. Бригада спецназа Центрального военного округа устроила концерт в Самарской области для 98-летней разведчицы, участницы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба округа."В Самарской области бригада специального назначения Центрального военного округа устроила персональный концерт для 98-летней разведчицы - участницы Великой Отечественной войны Антонины Николаевны Феницкой в честь профессионального праздника - Дня войск специального назначения", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, военный оркестр расположился во дворе многоэтажного дома в Тольятти и сыграл для Антонины Николаевны попурри из знакомых военных мелодий на трубах, саксофоне, тромбоне и других инструментах, за виртуозной игрой духового оркестра заслуженная военная разведчица наблюдала из окна своей квартиры на восьмом этаже. В завершении концерта военнослужащие коллективно с трехкратным "Ура!" поздравили участницу войны с Днем войск специального назначения, поблагодарили ветерана за мирное небо над головой, вручили цветы, а также памятные и сладкие подарки.Антонина Николаевна Феницкая прошла всю Великую Отечественную войну в разных разведывательных должностях, имела офицерское воинское звание "лейтенант". Основную часть службы прошла в элитном подразделении "СМЕРШ". Награждена Орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За боевые заслуги", а также десятком других наград.
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самарская область, тольятти

Военнослужащие устроили в Тольятти концерт для 98-летней разведчицы

13:34 24.10.2020 (обновлено: 20:35 04.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил ФомичевВ Цхинвали прошел концерт оркестра Валерия Гергиева
В Цхинвали прошел концерт оркестра Валерия Гергиева - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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САМАРА, 24 окт — РИА Новости. Бригада спецназа Центрального военного округа устроила концерт в Самарской области для 98-летней разведчицы, участницы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба округа.
"В Самарской области бригада специального назначения Центрального военного округа устроила персональный концерт для 98-летней разведчицы - участницы Великой Отечественной войны Антонины Николаевны Феницкой в честь профессионального праздника - Дня войск специального назначения", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, военный оркестр расположился во дворе многоэтажного дома в Тольятти и сыграл для Антонины Николаевны попурри из знакомых военных мелодий на трубах, саксофоне, тромбоне и других инструментах, за виртуозной игрой духового оркестра заслуженная военная разведчица наблюдала из окна своей квартиры на восьмом этаже. В завершении концерта военнослужащие коллективно с трехкратным "Ура!" поздравили участницу войны с Днем войск специального назначения, поблагодарили ветерана за мирное небо над головой, вручили цветы, а также памятные и сладкие подарки.
Антонина Николаевна Феницкая прошла всю Великую Отечественную войну в разных разведывательных должностях, имела офицерское воинское звание "лейтенант". Основную часть службы прошла в элитном подразделении "СМЕРШ". Награждена Орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За боевые заслуги", а также десятком других наград.
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