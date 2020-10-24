https://ria.ru/20201024/gyandzhi-1581319194.html

Умер россиянин, пострадавший при обстреле Гянджи в Азербайджане

Генпрокуратура Азербайджана заявила о смерти россиянина, раненного при обстреле города Гянджа. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T11:31

2020-10-24T11:31

2020-10-24T19:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

генпрокуратура азербайджана

нагорный карабах

армения

гянджа

в мире

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<strong>БАКУ, 24 окт — РИА Новости.</strong> Генпрокуратура Азербайджана заявила о смерти россиянина, раненного при обстреле города <a href="http://ria.ru/location_Ganja/" target="_blank" data-auto="true">Гянджа</a>.В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что гражданин России 2007 года рождения умер в больнице.В посольстве России в Азербайджане подтвердили эту информацию.Как сообщил РИА Новости помощник президента республики <a href="https://ria.ru/person_KHikmet_Gadzhiev/" target="_blank">Хикмет Гайджиев</a>, погибшего похоронят в православном храме — церкви Александра Невского в Гяндже.Расположенный в нескольких десятках километров от линии соприкосновения в Карабахе город Гянджа в очередной раз обстреляли ракетами в ночь на 17 октября. Первый удар пришелся на квартал на окраине в районе автозавода и привел к гибели одного человека и ранению более десяти, второй пришелся на жилой квартал в центре города, в результате из-под обломков извлекли тела 13 человек, в том числе троих детей, ранены 53. Власти <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> обвиняют в обстрелах армянских военных. <a href="https://ria.ru/organization_Minoborony_Armenii/" target="_blank">Минобороны Армении</a> отрицает причастность ВС к случившемуся. Ситуация в КарабахеСитуация в регионе обострилась 27 сентября. Баку и Ереван обмениваются взаимными обвинениями. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию. Есть жертвы среди мирного населения.Конфликт осложняется тем, что Баку активно поддерживает <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank">Турция</a> (член <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank">НАТО</a>). В свою очередь, Армения входит в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank">ОДКБ</a>. Мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.В ночь с 9 на 10 октября в Москве прошли консультации министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В российскую столицу дипломатов пригласил президент Владимир Путин. По итогам встречи стороны договорились о прекращении огня. Режим перемирия вступил в силу в 12:00 10 октября для обмена пленными и телами погибших при посредничестве Красного Креста. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении договоренности.Вторую попытку организовать гуманитарное перемирие Баку и Ереван предприняли в ночь на 18 октября, но она также сорвалась.

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/karabakh-1580358854.html

https://ria.ru/20201024/karabakh-1581296577.html

https://ria.ru/20201013/karabakh-1579524989.html

Егор Панкратов Врут! Это русский, родившейся в Армении и проживавший там. Он был солдатом армянской армии и гражданином Армении. 120

Фиг Вам причем тут армения, убили В Гяндже 85

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нагорный карабах

армения

гянджа

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Кадры последствий ракетных ударов по азербайджанскому городу Гяндже Ночь на субботу стала бессонной для многих жителей азербайджанского города Гянджа, второй раз за месяц подвергшегося ракетному обстрелу со стороны армянских ВС. Корреспондент РИА Новости узнал у местных жителей, кто жил в домах, на месте которых теперь руины, и как прошли первые минуты после удара. В ночь на субботу помощник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев заявил, что азербайджанские города Гянджа и Мингечевир подверглись ракетному обстрелу со стороны Армении. Сообщалось, что порядка 20 домов в городе Гянджа было разрушено. К утру генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате ракетного обстрела мирного населения в центральной части Гянджи 12 человек погибли, более 40 человек получили ранения. 2020-10-24T11:31 true PT1M29S

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-24T11:31 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генпрокуратура азербайджана, нагорный карабах, армения, гянджа, в мире