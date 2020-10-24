Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201024/gazprom-1581343251.html
На Украине испугались конкуренции со стороны "Газпрома"
Гендиректор оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявил об опасности для его компании со стороны "Газпрома". РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T15:50
2020-10-24T15:59
сергей макогон
турецкий поток
северный поток
газпром
украина
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155703/35/1557033528_0:178:3010:1871_1400x0_80_0_0_f1956207b64bc728753bfb9464a49e56.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Гендиректор оператора украинской ГТС <a href="http://ria.ru/person_sergey-makogon/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Макогон</a> заявил об опасности для его компании со стороны "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>"."Газпром" строит обходные газопроводы вокруг <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>: "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Северные потоки</a>", "<a href="http://ria.ru/product_Tureckijj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Турецкий поток</a>". И в этом аспекте "Газпром" для нас — конкурент", — сказал он в интервью изданию <a href="https://comments.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комментарии".</a>По его словам, после запуска этих газопроводов оператор украинской ГТС полностью потеряет транзит и транзитный доход, что является "самой большой угрозой".Макогон пообещал, что будет бороться "до конца", чтобы такие проекты не были реализованы.
https://ria.ru/20201023/gazprom-1581190378.html
Когда это произойдёт, выпью шампанского.... За то, что русофобскую страну, лишили дохода.
75
Конкурент?? )))))))
56
18
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155703/35/1557033528_140:0:2871:2048_1400x0_80_0_0_e8bc50a5c600c0ea2aef47b025b6dc53.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей макогон, турецкий поток, северный поток, газпром, украина, экономика

На Украине испугались конкуренции со стороны "Газпрома"

15:50 24.10.2020 (обновлено: 15:59 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Строительство газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Гендиректор оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявил об опасности для его компании со стороны "Газпрома".
"Газпром" строит обходные газопроводы вокруг Украины: "Северные потоки", "Турецкий поток". И в этом аспекте "Газпром" для нас — конкурент", — сказал он в интервью изданию "Комментарии".
По его словам, после запуска этих газопроводов оператор украинской ГТС полностью потеряет транзит и транзитный доход, что является "самой большой угрозой".
Макогон пообещал, что будет бороться "до конца", чтобы такие проекты не были реализованы.
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 14:20
"Газпром" назвал факторы, влияющие на сроки ввода "Северного потока — 2"
 
Обсудить18
Сергей МакогонТурецкий потокСеверный потокГазпромУкраинаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
21:47Стало известно о состоянии моряков с танкера, где прогремели взрывы
Лента новостейМолния