https://ria.ru/20201024/gazprom-1581343251.html

На Украине испугались конкуренции со стороны "Газпрома"

Гендиректор оператора украинской ГТС Сергей Макогон заявил об опасности для его компании со стороны "Газпрома". РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T15:50

2020-10-24T15:50

2020-10-24T15:59

сергей макогон

турецкий поток

северный поток

газпром

украина

экономика

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Гендиректор оператора украинской ГТС <a href="http://ria.ru/person_sergey-makogon/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Макогон</a> заявил об опасности для его компании со стороны "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпрома</a>"."Газпром" строит обходные газопроводы вокруг <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>: "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Северные потоки</a>", "<a href="http://ria.ru/product_Tureckijj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Турецкий поток</a>". И в этом аспекте "Газпром" для нас — конкурент", — сказал он в интервью изданию <a href="https://comments.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комментарии".</a>По его словам, после запуска этих газопроводов оператор украинской ГТС полностью потеряет транзит и транзитный доход, что является "самой большой угрозой".Макогон пообещал, что будет бороться "до конца", чтобы такие проекты не были реализованы.

https://ria.ru/20201023/gazprom-1581190378.html

Арсений Новиков Когда это произойдёт, выпью шампанского.... За то, что русофобскую страну, лишили дохода. 75

Сергей Конкурент?? ))))))) 56

18

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей макогон, турецкий поток, северный поток, газпром, украина, экономика