День водителя в России
08:00 24.10.2020 (обновлено: 09:23 24.10.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВодитель в новом электробусе с возможностью зарядки на маршруте во время презентации в Москве
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. День водителя в этом году выпадает на 25 октября. Профессия шофера считается одной из самых массовых в России. Автомобилей больше с каждым днем. Колесный транспорт доставляет людей и грузы на значительные расстояния, позволяет решать сложные логистические задачи и обеспечивает бесперебойную работу множества предприятий.
Когда отмечают День автомобилиста в 2020 году
Согласно Указу президента России от 25 июня 2012-го № 897 "О Дне работника автомобильного и городского пассажирского транспорта" этот профессиональный праздник отмечают в последнее воскресенье октября. Чтобы точно узнать, какого числа день водителя в России, достаточно открыть календарь.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтомобиль "КаМАЗ" 54901 во время тест-драйва в городе Казани
Автомобиль "КаМАЗ" 54901 во время тест-драйва в городе Казани
История праздника
Впервые в СССР День автомобилиста учредили 15 января 1976-го — были учтены пожелания советских шоферов и принят соответствующий указ "О Дне работников автотранспорта". Спустя четыре года вышел новый указ, в соответствии с которым праздник переименовали в День автомобилиста Его назначили на последний день четвертой недели октября.
В 1996-м к автомобилистам приравняли дорожников и праздник получил название День работников автотранспорта и дорожного хозяйства. В 2000-м указом президента России даты разнесли — профессиональный праздник работников дорожного хозяйства стал отмечаться в третье воскресенье октября, а День работников автомобильного транспорта отмечался по‑прежнему в последнее воскресенье октября.
С 2012-го свой профессиональный праздник в последнее воскресенье октября отмечают не только автомобилисты, но и сотрудники городского пассажирского транспорта.
Водитель в кабине электробуса. Архивное фото
Какие есть традиции
День шофера в 2020-м году выпадает на выходные. Традиционно к нему приурочивают всевозможные выставки по автотематике, автопробеги, парады ретроавтомобилей, конференции автопроизводителей, раллийные и шоссейные заезды.
В советское время Министерство связи выпустило даже тематический художественный маркированный конверт, посвященный этому празднику.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетители на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея 2020"
Посетители на открытии 29-й выставки старинных автомобилей и антиквариата "Олдтаймер-Галерея 2020"
О профессии автомобилиста
Деятельность водителя неразрывно связана с изобретением и развитием самодвижущегося транспортного средства. Первые шоферы (с французского chauffeur переводится как "кочегар". — Прим. ред.) появились в Европе еще в XVIII веке, а первый автобус выехал на дорогу в 1801 году. Он был восьмиместным и приводился в движение паровым двигателем, работающим на дровах или угле.
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Рабочий день практически любого профессионального водителя начинается с медицинского кабинета. Врач проверяет его на наличие паров спирта в выдыхаемом воздухе, измеряет артериальное давление. Затем шофер получает у диспетчера маршрутный лист, проверяет свой грузовик или автобус и отправляется в путь.
Как правило, профессиональные водители — это спокойные и стрессоустойчивые люди, способные держать под контролем множество факторов: дорожную ситуацию, техническое состояние своего транспортного средства, соблюдение правил проезда пассажирами.
Водитель проходит медицинскую проверку
Как поздравить водителей
Когда будет День водителя, можно поздравить всех, кто работает "за баранкой", — профессиональных водителей строительной и большегрузной техники, автобусов, троллейбусов, маршрутных такси, коммерческого транспорта и кондукторов трамваев.
Поздравления в День работника автомобильного транспорта принимают и те, кто отвечает за техобслуживание и производство транспортных средств: автослесари, механики, инженеры, автомобильные электрики, работники автотранспортных предприятий и дизайнеры. Когда отмечают День автомобилиста, многие из них работают без выходных.
День водителя в 2020 году объединяет всех, кто так или иначе связан с транспортом на колесах: современный мир сложно представить без магистралей, которые соединяют города, страны, народы. РИА Новости поздравляет автомобилистов и желает всем удачи на дорогах.
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДорожное движение на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске
Дорожное движение на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске