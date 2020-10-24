https://ria.ru/20201024/den-voditelya-1581038694.html

День водителя в России

День водителя в этом году выпадает на 25 октября. Профессия шофера считается одной из самых массовых в России. Автомобилей больше с каждым днем. Колесный... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:00

2020-10-24T08:00

2020-10-24T09:23

россия

автомобилист

автомобильные дороги

авто

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>День водителя в этом году выпадает на 25 октября. Профессия шофера считается одной из самых массовых в России. Автомобилей больше с каждым днем. Колесный транспорт доставляет людей и грузы на значительные расстояния, позволяет решать сложные логистические задачи и обеспечивает бесперебойную работу множества предприятий.Когда отмечают День автомобилиста в 2020 годуСогласно Указу президента России от 25 июня 2012-го № 897 "О Дне работника автомобильного и городского пассажирского транспорта" этот профессиональный праздник отмечают в последнее воскресенье октября. Чтобы точно узнать, какого числа день водителя в России, достаточно открыть календарь. История праздникаВпервые в СССР День автомобилиста учредили 15 января 1976-го — были учтены пожелания советских шоферов и принят соответствующий указ "О Дне работников автотранспорта". Спустя четыре года вышел новый указ, в соответствии с которым праздник переименовали в День автомобилиста Его назначили на последний день четвертой недели октября. В 1996-м к автомобилистам приравняли дорожников и праздник получил название День работников автотранспорта и дорожного хозяйства. В 2000-м указом президента России даты разнесли — профессиональный праздник работников дорожного хозяйства стал отмечаться в третье воскресенье октября, а День работников автомобильного транспорта отмечался по‑прежнему в последнее воскресенье октября.С 2012-го свой профессиональный праздник в последнее воскресенье октября отмечают не только автомобилисты, но и сотрудники городского пассажирского транспорта. Какие есть традицииДень шофера в 2020-м году выпадает на выходные. Традиционно к нему приурочивают всевозможные выставки по автотематике, автопробеги, парады ретроавтомобилей, конференции автопроизводителей, раллийные и шоссейные заезды.В советское время Министерство связи выпустило даже тематический художественный маркированный конверт, посвященный этому празднику. О профессии автомобилистаДеятельность водителя неразрывно связана с изобретением и развитием самодвижущегося транспортного средства. Первые шоферы (с французского chauffeur переводится как "кочегар". — Прим. ред.) появились в Европе еще в XVIII веке, а первый автобус выехал на дорогу в 1801 году. Он был восьмиместным и приводился в движение паровым двигателем, работающим на дровах или угле. Рабочий день практически любого профессионального водителя начинается с медицинского кабинета. Врач проверяет его на наличие паров спирта в выдыхаемом воздухе, измеряет артериальное давление. Затем шофер получает у диспетчера маршрутный лист, проверяет свой грузовик или автобус и отправляется в путь. Как правило, профессиональные водители — это спокойные и стрессоустойчивые люди, способные держать под контролем множество факторов: дорожную ситуацию, техническое состояние своего транспортного средства, соблюдение правил проезда пассажирами. Как поздравить водителейКогда будет День водителя, можно поздравить всех, кто работает "за баранкой", — профессиональных водителей строительной и большегрузной техники, автобусов, троллейбусов, маршрутных такси, коммерческого транспорта и кондукторов трамваев.Поздравления в День работника автомобильного транспорта принимают и те, кто отвечает за техобслуживание и производство транспортных средств: автослесари, механики, инженеры, автомобильные электрики, работники автотранспортных предприятий и дизайнеры. Когда отмечают День автомобилиста, многие из них работают без выходных.День водителя в 2020 году объединяет всех, кто так или иначе связан с транспортом на колесах: современный мир сложно представить без магистралей, которые соединяют города, страны, народы. РИА Новости поздравляет автомобилистов и желает всем удачи на дорогах.

https://ria.ru/20201001/zaporozhets-1578015507.html

https://ria.ru/20190430/1553089104.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, автомобилист, автомобильные дороги, авто, общество