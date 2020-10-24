https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581336150.html

Посольство США посоветовало своим гражданам в Белоруссии запастись едой

Посольство Соединенных Штатов в Минске в свете объявленного экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской "ультиматума" белорусским властями рекомендовало... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T14:37

2020-10-24T14:37

2020-10-24T16:39

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МИНСК, 24 окт - РИА Новости.</strong> Посольство Соединенных Штатов в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> в свете объявленного экс-кандидатом в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланой Тихановской</a> "ультиматума" белорусским властями рекомендовало находящимся в республике согражданам избегать массовых акций, а также обеспечить себе как минимум трехдневный запас еды, воды и лекарств.В воскресенье истекает срок "народного ультиматума", который Тихановская ранее предъявила властям республики. Она настаивает, что, если до 26 октября не будут выполнены ряд требований оппозиции, в стране начнется забастовка всех предприятий. Среди этих требований: отставка президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, освобождение всех политзаключенных и прекращения "насилия на улицах"."На прошедшей неделе был выдвинут "народный ультиматум" с призывом к властям <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> выполнить определенные требования к 25 октября. В случае, если этого не произойдет, в рамках ультиматума были объявлены последствия (протесты, забастовки, блокирование движения транспорта и другие меры)", - сказано в заявлении, опубликованном на сайте дипмиссии <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.В свете этого, посольство не исключает, что правоохранительные органы республики и протестующие могут активизировать применение силы во время проведения массовых акций. "Сотрудники силовых структур уже задержали и арестовали ряд участников и организаторов этих акций по подозрению в нарушении белорусского законодательства", - напомнили в дипмиссии.В посольстве призвали соотечественников всегда иметь при себе удостоверение личности, включая паспорт США с действующей белорусской визой или штампом о безвизовом въезде. Кроме того, рекомендуется избегать мест проведения массовых мероприятий и следить за новостями."Обеспечьте себе как минимум трехдневный запас еды, воды, лекарств, наличных денег и других жизненно важных ресурсов на случай чрезвычайной ситуации", - рекомендовали в посольстве США в Белоруссии.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны.Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201020/rynok-1580720658.html

https://ria.ru/20200923/lukashenko-1577684111.html

https://ria.ru/20201014/oppozitsiya-1579693019.html

Ольга Занкова они просто не понимают менталитет людей постсоветского пространства)0 Женщина, да еще домохозяйка.. не пройдет по определению. Для победы нужна гром-баба, которая коня на скаку и в избу.. А эта - убежала поджав хвост в Литву, теперь оттуда что-то шепчет.. 77

Von Stirliz Спасибо за наводку! Если магазины закроются, мы теперь знаем, к кому имеет смысл наведаться за продуктами! Еще бы адреса выложили, совсем замечательно было бы! 70

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минск

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире