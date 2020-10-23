https://ria.ru/20201023/zarazhenie-1581208188.html
Оперштаб призвал сократить контакты детей с пожилыми родственниками
Дети в полтора раза чаще, чем взрослые, заражают коронавирусом родственников, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:27
2020-10-23T15:27
2020-10-23T15:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Дети в полтора раза чаще, чем взрослые, заражают <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусом</a> родственников, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>."Дети в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые", - говорится в сообщении.Отмечается, что на основе аналитических данных, полученных в результате эпидемиологического расследования по каждому случаю, за период с 1 июня по 21 октября 17% инфицированных коронавирусом детей, независимо от тяжести течения болезни, впоследствии заразили совместно проживающих членов семьи."При этом среди заболевшего взрослого населения инфекцию передали лишь 11%. Масштабное исследование было проведено на основе более 280 тысяч случаев", - говорится в сообщении.В штабе напомнили, что дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, но при этом представляют угрозу для взрослых, особенно пожилых людей. Оперштаб просит соблюдать меры безопасности и по возможности сократить контакты с пожилыми родственниками.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201023/kids-covid-1581180354.html
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.
Дети в полтора раза чаще, чем взрослые, заражают коронавирусом
родственников, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве
.
"Дети в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на основе аналитических данных, полученных в результате эпидемиологического расследования по каждому случаю, за период с 1 июня по 21 октября 17% инфицированных коронавирусом детей, независимо от тяжести течения болезни, впоследствии заразили совместно проживающих членов семьи.
"При этом среди заболевшего взрослого населения инфекцию передали лишь 11%. Масштабное исследование было проведено на основе более 280 тысяч случаев", - говорится в сообщении.
В штабе напомнили, что дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, но при этом представляют угрозу для взрослых, особенно пожилых людей. Оперштаб просит соблюдать меры безопасности и по возможности сократить контакты с пожилыми родственниками.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.