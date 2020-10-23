https://ria.ru/20201023/zabolevshie-1581151137.html

Эксперт рассказала, может ли в России удвоиться число заболевших COVID-19

Число заразившихся коронавирусом в России вряд ли достигнет 2% населения, однако планка 1,2-1,3% вполне достижима, заявила РИА Новости доцент кафедры статистики РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:18

2020-10-23T11:18

2020-10-23T11:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

рэу имени г. в. плеханова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Число заразившихся коронавирусом в России вряд ли достигнет 2% населения, однако планка 1,2-1,3% вполне достижима, заявила РИА Новости доцент кафедры статистики <a href="https://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehkonomicheskijj_un" target="_blank">РЭУ</a> им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.Ранее в пятницу число заболевших коронавирусом в РФ составило 1,481 миллиона человек. По данным <a href="https://ria.ru/organization_Rosstat" target="_blank">Росстата</a>, на 1 августа текущего года численность населения страны составляла 146,5 миллиона человек, таким образом, с COVID-19 столкнулись более 1% жителей России.При этом собеседница агентства отметила, что при сохранении ежедневного числа заболевших на уровне 15 тысяч и коэффициенте распространения инфекции на уровне 1,08, количество зараженных может удвоиться примерно за 3 месяца.По словам эксперта, число заболевших превысило 1% населения уже в 40 странах, при этом в 18 из них уже взята планка в 2%. Уже в 40 странах число заболевших превысило 1% населения, в том числе в 18 странах вирус поразил более 2% населения. "Свыше 3% населения пострадали в Панаме, Израиле, Андорре. Катар и Бахрейн – свыше 5%. Конечно, на фоне таких показателей, Россия по этому показателю занимает 46 место, может показаться, что ситуация не так опасна, но четвертое место в мире по числу зараженных и третье – по числу жертв пандемии - пока не внушает оптимизма", - подчеркнула Лебединская.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581135554.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, рэу имени г. в. плеханова, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество