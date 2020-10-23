https://ria.ru/20201023/vaktsinatsiya-1581269110.html

В ВОЗ оценили сроки начала вакцинации в экстренных случаях

Всемирная организация здравоохранения не исключает, что к концу ноября 1 или 2 вакцины от COVID-19 уже получат данные по итогам третьей фазы испытания, что... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T19:49

2020-10-23T19:49

2020-10-23T19:49

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<strong>ЖЕНЕВА, 23 окт - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения не исключает, что к концу ноября 1 или 2 вакцины от COVID-19 уже получат данные по итогам третьей фазы испытания, что будет достаточно для рекомендации использовать препарат в экстренных случаях, заявила на брифинге главный научный сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> Сумия Сваминатан."По нашим самым лучшим прогнозам мы получим первые результаты к концу года, возможно, данные по одной или двум вакцинам появятся в конце ноября", - сказала она.По её словам, на основе предварительных данных, власти государств смогут решить, рекомендовать ли использование вакцин в экстренных случаях.Речь идёт о данных исследований третьей фазы испытаний вакцин от COVID-19, которая должна указать на то, насколько безопасен и эффективен препарат.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201015/vaktsiny-1580026307.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, общество