https://ria.ru/20201023/turtsiya-1581068745.html

"Мы не колеблемся". Готова ли Турция воевать на территории бывшего СССР

Вице-президент Турции Фуат Октай выразил готовность отправить войска в Нагорный Карабах, если об этом попросит Баку. Подобное звучало и ранее, но официальные... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T08:00

2020-10-23T08:00

2020-10-23T08:00

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

обострение конфликта в нагорном карабахе

россия

минобороны азербайджана

минобороны армении

ибрагим калын

станислав иванов

каспийское море

f-16

нагорный карабах

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581071392_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_1c9134cdc51537306f1a5bbfb36a705c.jpg

<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости, Антон Лисицын. </strong>Вице-президент Турции Фуат Октай выразил готовность отправить войска в Нагорный Карабах, если об этом попросит Баку. Подобное звучало и ранее, но официальные лица отрицали переброску боевиков и прямое участие в военных действиях. РИА Новости разбиралось, вступит ли Анкара в конфликт на постсоветском пространстве. Мы ответим положительно"Наш президент с первого дня заявил: мы не колеблемся", — прокомментировал Октай возможность отправки турецких подразделений в Карабах в <a href="https://www.cnnturk.com/video/turkiye/son-dakika-haberi-cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-cnn-turkte-video" target="_blank">интервью</a> телеканалу CNN Turk.Действительно, Анкара и раньше подтверждала, что Баку получит помощь. "У Азербайджана есть потенциал, чтобы бороться самостоятельно, — <a href="https://ria.ru/20201002/karabakh-1578110715.html" target="_blank">говорил</a> в начале октября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. — Но если запрос придет, мы ответим положительно".Рефреном звучал призыв к Армении прекратить "оккупацию азербайджанских земель". Ереван, со своей стороны, неоднократно указывал, что Анкара — фактически уже сторона конфликта. Еще в сентябре армянский премьер Никол Пашинян утверждал, что в Азербайджане присутствуют высокопоставленные турецкие военные. По его словам, военно-воздушные силы тоже участвуют в боевых действиях и турецкое руководство может ввести войска в азербайджанский анклав Нахичевань. "Турция, по нашей информации, ищет повод для более широкого вовлечения в конфликт", — отмечал Пашинян. Летом во время обострения в Карабахе турецкие официальные лица также высказывались о тесных связях между Баку и Анкарой. Министр оборонной промышленности Турции Исмаил Дамир <a href="https://yandex.ru/turbo/news-turk.ru/s/2020/07/19/turcziya-predostavit-azerbajdzhanu-bpla-rakety-i-sirijskih-naemnikov/" target="_blank">заявил</a>, что оборонно-промышленный комплекс его страны весь "в распоряжении Азербайджана". "Кроме передачи новых систем вооружений, мы готовы модернизировать уже имеющиеся образцы и производить их совместно", — уверял глава ведомства. Делегация азербайджанских военных прибыла в Турцию. Президент Реджеп Эрдоган обвинил армянскую сторону в том, что Ереван "спровоцировал конфликт для создания нового очага напряженности в регионе". Уменьшили наши потериИльхам Алиев не скрывал, что Вооруженные силы Азербайджана широко применяют боевую технику "братского государства". "Турецкие военные беспилотники уменьшили наши потери", — <a href="https://topwar.ru/176265-aliev-nazval-stoimost-unichtozhennoj-bespilotnikami-tehniki-protivnika.html" target="_blank">рассказывал</a> глава государства. Вместе с тем он подчеркнул, что помощь Анкары ограничивается дипломатической поддержкой и поставками вооружения, турецких военных на поле боя нет. "Мы используем оборудование, произведенное в Турции, это правда. Как, впрочем, и российское, и Израиля, и других государств", — объяснял Алиев. Он уточнил, что в стране действительно есть истребители F-16 турецких военно-воздушных сил — но они просто остались в Азербайджане после недавних совместных учений.Информацию об участии турецкой авиации в боях, по его словам, запустили из Еревана. "Цель армянской стороны — принизить боеспособность азербайджанской армии и создать впечатление, что конфликт разрастается. Тем самым вовлечь в него как можно больше стран", — отмечал Алиев.Издания The Washington <a href="https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/azerbaijan-armenia-turkey-nagorno-karabakh/2020/10/13/2cdca1e6-08bf-11eb-8719-0df159d14794_story.html" target="_blank">Post</a> и The Wall Street <a href="https://www.wsj.com/articles/turkish-backed-syrian-fighters-join-armenian-azeri-conflict-11602625885" target="_blank">Journal</a> писали о переброшенных в регион сирийских боевиках и телах 52 наемников, вывезенных из Карабаха обратно в Сирию в рефрижераторе. МИД России выражал озабоченность в связи с возможным распространением терроризма в Карабахе. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщал о переброске радикалов с Ближнего Востока в район вооруженных столкновений. "В зону конфликта активно подтягиваются наемники из ближневосточных международных террористических организаций, в частности "Джабхат ан-Нусра"*, "Фиркат Хамза"*, "Султан Мурад"*, а также экстремистских курдских группировок", — уточнял он.Но в Баку и Анкаре это опровергли. Эрдоган заметил, что у членов парамилитарных формирований в Сирии есть дела на родине и на Кавказ им ехать незачем. И заодно обрушился на членов Минской группы (США, Франция и Россия) за помощь Армении. "Очень большое количество оружия поставляется туда из России и из Франции", — сказал турецкий лидер. А по поводу поддержки Баку повторил известные лозунги: "Мы готовы помогать нашим братьям — азербайджанцам".В Баку при этом настаивали, что Турцию, как важного игрока в регионе, необходимо включить в процесс урегулирования. Анкара только за. Представитель Эрдогана Ибрагим Калын <a href="https://iz.ru/1073417/2020-10-13/turtciia-prizvala-k-chetyrekhstoronnim-peregovoram-po-nagornomu-karabakhu" target="_blank">сообщал</a>, что Турция готова к четырехсторонним переговорам. Закавказье как Ближний ВостокГорячее желание помочь Азербайджану — продолжение политики, которую и ранее вел турецкий президент, считает Станислав Иванов, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН."Алиева подтолкнули к силовому варианту. Эрдоган же хочет поднять рейтинг, просевший после Сирии, Ливии и Кипра, — рассуждает эксперт. — Нельзя сказать, что там он добился впечатляющих успехов. И еще ему принципиально важно ослабить Армению — чтобы Ереван не заговаривал о геноциде 1915 года и не выступал с антитурецкими инициативами на Кавказе: в Азербайджане и Грузии у Анкары очень прочные позиции". В сложившейся ситуации для Еревана потери болезненнее — Азербайджан превосходит Армению по экономическому, военному и мобилизационному потенциалу. Иванов уверен: сообщения о боевиках на Кавказе — не просто слова. "Об этом говорил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а у него есть возможность перепроверить информацию по разным каналам. В Сирии действует наша разведка — агентурная и техническая. Они могли засечь переброску наемников. Так что на джихадистов в Карабахе указывают не только армянские источники, которые можно было бы обвинить в предвзятости", — подчеркивает он. По мнению эксперта, вполне вероятно, что Военно-космическим силам России придется наносить удары по лагерям террористов не только на Ближнем Востоке, но и в Закавказье. О заявлениях Эрдогана Иванов предлагает судить по опыту Сирии: "Тогда турецкий президент уверял, что хочет поддерживать мир вместе с Россией и бороться с терроризмом. Но фактически Турция вступила в борьбу с одним из победителей ИГ* — курдским ополчением, по ним и наносили удары". Российский кавказовед Нурлан Гасымов полагает, что прямое военное вмешательство Турции Азербайджану сейчас не нужно. "В Армении объявили об ограничении движения по Лачинскому коридору, который связывает Карабах со, скажем так, материковой Армений. Это значит, что боевые действия приблизились к критически важному району". Баку, объясняет он, рассматривает участие Анкары в урегулировании конфликта как противовес Вашингтону, Москве и Парижу, которые прислушиваются к аргументам армянской стороны. Турция же стремится набрать дипломатические очки в региональном противостоянии."Можно долго дискутировать о том, что понимать под участием или неучастием, но Турция уже присутствует в регионе, — отмечает главный редактор журнала "Проблемы национальной стратегии" Российского института стратегических исследований Аждар Куртов. — Связи Баку и Анкары налажены еще с 90-х. Старшие офицеры азербайджанской армии прошли курс подготовки в турецких учебных заведениях". Турция, добавляет он, конкурирует за влияние не только с Россией, но и с Ираном. "Во время трений между Тегераном и Баку из-за разграничения Каспийского моря турецкие ВВС совершали демонстрационные полеты в регионе, показывая, на чьей стороне симпатии Анкары. Иран и Турция исторически соперничали здесь, о правах на землю у турок есть целая мифология, которую они используют против армян". Турция поступает схожим образом не только в рамках бывшей Османской империи, но и, например, в некоторых автономиях России. За словами о дружбе и братстве стоит подкуп элит, как в некоторых республиках Средней Азии. Анкара активно вмешивалась в конфликт на Северном Кавказе в девяностые, напоминает Куртов. Так что Турция давно действует в постсоветском пространстве.*<em>Организация признана террористической/экстремистской и запрещена в России.</em>

россия

каспийское море

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

иран

баку

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-23T08:00 true PT4M23S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение конфликта в нагорном карабахе, россия, минобороны азербайджана, минобороны армении, ибрагим калын, станислав иванов, каспийское море, f-16, нагорный карабах, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нагорно-карабахская республика, реджеп тайип эрдоган, иран, баку, азербайджан, армения