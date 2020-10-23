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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201023/trump-1581117223.html
Трамп заявил, что не получал денег от России в отличие от Байдена
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения, что получал деньги от России и Китая, чего, по его словам, нельзя сказать о его сопернике Джо Байдене. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T04:58
2020-10-23T04:58
президентские выборы в сша — 2020
россия
дональд трамп
джо байден
китай
вашингтон (город)
сша
украина
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> отверг обвинения, что получал деньги от России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, чего, по его словам, нельзя сказать о его сопернике <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдене</a>."Я не брал деньги ни у Китая – а вы брали, ни у <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> – а вы брали, ни у России", - подчеркнул американский лидер.Байден, в свою очередь, отверг эти обвинения. "Я ни пенни не взял ни от одного государства", - сообщил он.
россия
китай
вашингтон (город)
сша
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россия, дональд трамп, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, украина, в мире

Трамп заявил, что не получал денег от России в отличие от Байдена

04:58 23.10.2020
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
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ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отверг обвинения, что получал деньги от России и Китая, чего, по его словам, нельзя сказать о его сопернике Джо Байдене.
"Я никогда не получал денег от России… А вы брали много денег у России, они много вам заплатили, и, возможно, до сих пор это делают", - сказал Трамп в ходе заключительных дебатов перед президентскими выборами.
"Я не брал деньги ни у Китая – а вы брали, ни у Украины – а вы брали, ни у России", - подчеркнул американский лидер.
Байден, в свою очередь, отверг эти обвинения. "Я ни пенни не взял ни от одного государства", - сообщил он.
 
Президентские выборы в США — 2020РоссияДональд ТрампДжо БайденКитайВашингтон (город)СШАУкраинаВ мире
 
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