https://ria.ru/20201023/trump-1581117223.html
Трамп заявил, что не получал денег от России в отличие от Байдена
Президент США Дональд Трамп отверг обвинения, что получал деньги от России и Китая, чего, по его словам, нельзя сказать о его сопернике Джо Байдене. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T04:58
2020-10-23T04:58
2020-10-23T04:58
президентские выборы в сша — 2020
россия
дональд трамп
джо байден
китай
вашингтон (город)
сша
украина
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<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> отверг обвинения, что получал деньги от России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, чего, по его словам, нельзя сказать о его сопернике <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдене</a>."Я не брал деньги ни у Китая – а вы брали, ни у <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> – а вы брали, ни у России", - подчеркнул американский лидер.Байден, в свою очередь, отверг эти обвинения. "Я ни пенни не взял ни от одного государства", - сообщил он.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, украина, в мире