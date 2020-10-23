https://ria.ru/20201023/trump-1581117223.html

Трамп заявил, что не получал денег от России в отличие от Байдена

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения, что получал деньги от России и Китая, чего, по его словам, нельзя сказать о его сопернике Джо Байдене. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T04:58

2020-10-23T04:58

2020-10-23T04:58

президентские выборы в сша — 2020

россия

дональд трамп

джо байден

китай

вашингтон (город)

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975756_0:31:3072:1759_1400x0_80_0_0_56f4d20736d783b267069ea0e8480629.jpg

<strong>ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> отверг обвинения, что получал деньги от России и <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, чего, по его словам, нельзя сказать о его сопернике <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдене</a>."Я не брал деньги ни у Китая – а вы брали, ни у <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> – а вы брали, ни у России", - подчеркнул американский лидер.Байден, в свою очередь, отверг эти обвинения. "Я ни пенни не взял ни от одного государства", - сообщил он.

россия

китай

вашингтон (город)

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, китай, вашингтон (город), сша, украина, в мире