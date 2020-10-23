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Набиуллина заявила о сохранении пространства для снижения ключевой ставки
Пространство для снижения ключевой ставки на грядущем заседании совета директоров Банка России в декабре - последнем в этом году - сохраняется, однако регулятор РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:37
2020-10-23T15:37
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Пространство для снижения ключевой ставки на грядущем заседании совета директоров Банка России в декабре - последнем в этом году - сохраняется, однако регулятор будет оценивать текущие показатели при принятии решения, сообщила в ходе пресс-конференции глава <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a>.Она добавила, что ЦБ каждый раз на совете директоров будет оценивать, можно ли использовать это пространство для того, чтобы принимать соответствующее решение по ставке.Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.
https://radiosputnik.ria.ru/20200922/gref-stavka-1577591758.html
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Набиуллина заявила о сохранении пространства для снижения ключевой ставки

15:37 23.10.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пространство для снижения ключевой ставки на грядущем заседании совета директоров Банка России в декабре - последнем в этом году - сохраняется, однако регулятор будет оценивать текущие показатели при принятии решения, сообщила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы действительно подтверждаем, что пространство для снижения ключевой ставки сохраняется, учитывая и то, что развитие эпидемиологической ситуации, скорее, усиливает дезинфляционные факторы. Но, конечно, мы будем оценивать текущие показатели, уточнять наши прогнозы, оценки прогнозные, учитывать геополитические факторы, ситуацию на финансовых рынках, принимая решение", - сказала Набиуллина.
Она добавила, что ЦБ каждый раз на совете директоров будет оценивать, можно ли использовать это пространство для того, чтобы принимать соответствующее решение по ставке.
Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.
Президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 12:21
Потенциал-то есть. Греф высказался о дальнейшем снижении ключевой ставки
 
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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