Набиуллина заявила о сохранении пространства для снижения ключевой ставки
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пространство для снижения ключевой ставки на грядущем заседании совета директоров Банка России в декабре - последнем в этом году - сохраняется, однако регулятор будет оценивать текущие показатели при принятии решения, сообщила в ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы действительно подтверждаем, что пространство для снижения ключевой ставки сохраняется, учитывая и то, что развитие эпидемиологической ситуации, скорее, усиливает дезинфляционные факторы. Но, конечно, мы будем оценивать текущие показатели, уточнять наши прогнозы, оценки прогнозные, учитывать геополитические факторы, ситуацию на финансовых рынках, принимая решение", - сказала Набиуллина.
Она добавила, что ЦБ каждый раз на совете директоров будет оценивать, можно ли использовать это пространство для того, чтобы принимать соответствующее решение по ставке.
Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.
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