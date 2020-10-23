https://ria.ru/20201023/stavka-1581210056.html

Набиуллина заявила о сохранении пространства для снижения ключевой ставки

Пространство для снижения ключевой ставки на грядущем заседании совета директоров Банка России в декабре - последнем в этом году - сохраняется, однако регулятор РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:37

2020-10-23T15:37

2020-10-23T15:37

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Пространство для снижения ключевой ставки на грядущем заседании совета директоров Банка России в декабре - последнем в этом году - сохраняется, однако регулятор будет оценивать текущие показатели при принятии решения, сообщила в ходе пресс-конференции глава <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a>.Она добавила, что ЦБ каждый раз на совете директоров будет оценивать, можно ли использовать это пространство для того, чтобы принимать соответствующее решение по ставке.Банк России в пятницу второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

https://radiosputnik.ria.ru/20200922/gref-stavka-1577591758.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика