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В Совфеде рассказали, кто регулирует отношения с Россией в США
Отношения с Россией регулируются американским законодательством, от главы Белого дома почти ничего не зависит, считает глава международного комитета Совета... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:38
2020-10-23T11:38
россия
дональд трамп
совет федерации рф
константин косачев
джо байден
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Отношения с Россией регулируются американским законодательством, от главы Белого дома почти ничего не зависит, считает глава международного комитета Совета Федерации <a href="https://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev" target="_blank">Константин Косачев</a>."В отношениях России и <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> почти ничего не зависит от того, кто является американским президентом", - сказал парламентарий журналистам, отметив возросшую роль конгресса."Все, что происходит или не происходит в наших двусторонних отношениях, уже закреплено в американском законодательстве", - сказал Косачев. Он пояснил, что сейчас в законодательстве США прописаны "сотни или даже тысячи" ограничений взаимоотношений с Россией.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> и кандидат от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a>.
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россия, дональд трамп, совет федерации рф, константин косачев, джо байден, сша, политика

В Совфеде рассказали, кто регулирует отношения с Россией в США

11:38 23.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Отношения с Россией регулируются американским законодательством, от главы Белого дома почти ничего не зависит, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
"В отношениях России и США почти ничего не зависит от того, кто является американским президентом", - сказал парламентарий журналистам, отметив возросшую роль конгресса.
"Все, что происходит или не происходит в наших двусторонних отношениях, уже закреплено в американском законодательстве", - сказал Косачев. Он пояснил, что сейчас в законодательстве США прописаны "сотни или даже тысячи" ограничений взаимоотношений с Россией.

"Когда любой президент соберется эти ограничения отменять, то ему придется идти к сенаторам и конгрессменам с просьбой поменять законодательство", - добавил он. При этом и республиканцы, и демократы настроены максимально жестко по отношению к России, заключил парламентарий.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Люди смотрят трансляцию дебатов между президентом США Дональдом Трампом и кандидатом в президенты Джо Байденом - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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РоссияДональд ТрампСовет Федерации РФКонстантин КосачевДжо БайденСШАПолитика
 
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