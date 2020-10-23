https://ria.ru/20201023/ssha-1581155639.html

В Совфеде рассказали, кто регулирует отношения с Россией в США

Отношения с Россией регулируются американским законодательством, от главы Белого дома почти ничего не зависит, считает глава международного комитета Совета... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:38

2020-10-23T11:38

2020-10-23T11:38

россия

дональд трамп

совет федерации рф

константин косачев

джо байден

сша

политика

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Отношения с Россией регулируются американским законодательством, от главы Белого дома почти ничего не зависит, считает глава международного комитета Совета Федерации <a href="https://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev" target="_blank">Константин Косачев</a>."В отношениях России и <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> почти ничего не зависит от того, кто является американским президентом", - сказал парламентарий журналистам, отметив возросшую роль конгресса."Все, что происходит или не происходит в наших двусторонних отношениях, уже закреплено в американском законодательстве", - сказал Косачев. Он пояснил, что сейчас в законодательстве США прописаны "сотни или даже тысячи" ограничений взаимоотношений с Россией.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> и кандидат от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a>.

https://ria.ru/20201023/debaty-1581121106.html

россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, совет федерации рф, константин косачев, джо байден, сша, политика