https://ria.ru/20201023/sotspodderzhka-1581221063.html
В Минтруде заявили об обеспечении финансированием всех мер соцподдержки
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что все меры социальной поддержки россиян, предусмотренные в бюджете, на 100% обеспечены финансированием. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:17
2020-10-23T16:17
2020-10-23T16:17
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Глава Минтруда <a href="https://ria.ru/person_anton-kotyakov" target="_blank">Антон Котяков</a> заявил, что все меры социальной поддержки россиян, предусмотренные в бюджете, на 100% обеспечены финансированием.Стенограмма встречи опубликована на <a href="https://kprf.ru/" target="_blank">сайте</a> партии.По словам министра, произошло некоторое снижение по отношению к плановым показателям на 2021 год. На это в значительной степени повлияло и количество потенциальных получателей тех или иных мер.
https://ria.ru/20200923/sotspodderzhka-1577656990.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество