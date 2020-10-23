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В Минтруде заявили об обеспечении финансированием всех мер соцподдержки
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что все меры социальной поддержки россиян, предусмотренные в бюджете, на 100% обеспечены финансированием. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T16:17
2020-10-23T16:17
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Глава Минтруда <a href="https://ria.ru/person_anton-kotyakov" target="_blank">Антон Котяков</a> заявил, что все меры социальной поддержки россиян, предусмотренные в бюджете, на 100% обеспечены финансированием.Стенограмма встречи опубликована на <a href="https://kprf.ru/" target="_blank">сайте</a> партии.По словам министра, произошло некоторое снижение по отношению к плановым показателям на 2021 год. На это в значительной степени повлияло и количество потенциальных получателей тех или иных мер.
https://ria.ru/20200923/sotspodderzhka-1577656990.html
россия
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россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

В Минтруде заявили об обеспечении финансированием всех мер соцподдержки

16:17 23.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что все меры социальной поддержки россиян, предусмотренные в бюджете, на 100% обеспечены финансированием.

"Я уверяю вас, Геннадий Андреевич (Зюганов, глава КПРФ - ред.), что на сегодняшний день все предусмотренные меры социальной поддержки как семей с детьми, так и иных категорий граждан, предусмотренные в федеральном бюджете, на 100% обеспечены соответствующим финансированием", - сказал Котяков на встрече с депутатами фракции КПРФ.

Стенограмма встречи опубликована на сайте партии.
По словам министра, произошло некоторое снижение по отношению к плановым показателям на 2021 год. На это в значительной степени повлияло и количество потенциальных получателей тех или иных мер.
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РоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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