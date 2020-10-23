https://ria.ru/20201023/sotspodderzhka-1581221063.html

В Минтруде заявили об обеспечении финансированием всех мер соцподдержки

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что все меры социальной поддержки россиян, предусмотренные в бюджете, на 100% обеспечены финансированием. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:17

2020-10-23T16:17

2020-10-23T16:17

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Глава Минтруда <a href="https://ria.ru/person_anton-kotyakov" target="_blank">Антон Котяков</a> заявил, что все меры социальной поддержки россиян, предусмотренные в бюджете, на 100% обеспечены финансированием.Стенограмма встречи опубликована на <a href="https://kprf.ru/" target="_blank">сайте</a> партии.По словам министра, произошло некоторое снижение по отношению к плановым показателям на 2021 год. На это в значительной степени повлияло и количество потенциальных получателей тех или иных мер.

https://ria.ru/20200923/sotspodderzhka-1577656990.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество