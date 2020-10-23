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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/shkola-1581127956.html
Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ уменьшилось до 118
Количество школ, ушедших на карантин по коронавирусу, уменьшилось в России до 118, это 0,30% от общего количества школ в стране, следует из инфографики,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T09:04
2020-10-23T09:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Количество школ, ушедших на карантин по коронавирусу, уменьшилось в России до 118, это 0,30% от общего количества школ в стране, следует из инфографики, опубликованной в <a href="https://tgram.me/bpshkola" target="_blank">Telegram-канале</a> Минпросвещения "Большая перемена РФ".В четверг сообщалось о 122 школах, ушедших на карантин."Всего в 118 школах в 37 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это 0,30% от всех школ в стране.Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,04% от общего количества, следует из данных министерства.За 21 октября ушли на карантин шесть школ, вышли с карантина 10.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Число ушедших на карантин из-за COVID-19 школ уменьшилось до 118

09:04 23.10.2020 (обновлено: 09:05 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСотрудница школы проводит санитарную обработку помещений в одной из школ Москвы
Сотрудница школы проводит санитарную обработку помещений в одной из школ Москвы - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Количество школ, ушедших на карантин по коронавирусу, уменьшилось в России до 118, это 0,30% от общего количества школ в стране, следует из инфографики, опубликованной в Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена РФ".
В четверг сообщалось о 122 школах, ушедших на карантин.
"Всего в 118 школах в 37 регионах сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19", - говорится в сообщении, где также уточняется, что это 0,30% от всех школ в стране.
Среди отдельных классов закрытые на карантин составляют 1,04% от общего количества, следует из данных министерства.
За 21 октября ушли на карантин шесть школ, вышли с карантина 10.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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