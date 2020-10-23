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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201023/sanktsii-1581199793.html
В ЕС подтвердили включение Лукашенко в новый санкционный список
Страны Евросоюза еще обсуждают второй список санкций по Белоруссии, его публикация – вопрос времени, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T14:46
2020-10-23T14:46
протесты в белоруссии
жозеп боррель
александр лукашенко
брюссель
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости.</strong> Страны <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a> еще обсуждают второй список санкций по Белоруссии, его публикация – вопрос времени, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге в 12 октября дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который должен войти и президент страны <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>.Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности <a href="https://ria.ru/person_ZHozep_Borrel" target="_blank">Жозеп Боррель</a> пояснил ранее, что в ЕС считают, что Лукашенко не готов к внутреннему диалогу с оппозицией. Он добавил, что надеется, что санкции в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого ЕС потребовалось полтора месяца.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Брюссель ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в первый санкционный список ЕС включен не был.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1580962596.html
https://ria.ru/20201022/sanktsii-1581061198.html
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жозеп боррель, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, белоруссия, в мире

В ЕС подтвердили включение Лукашенко в новый санкционный список

14:46 23.10.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / БелТА
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БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза еще обсуждают второй список санкций по Белоруссии, его публикация – вопрос времени, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

"Эта работа сейчас идет. Страны-члены ЕС работают, обсуждают второй этап санкций. Как уже говорилось, согласно политическому решению, Александр Лукашенко совершенно точно будет в составе этого списка. Это сейчас только вопрос процедуры и вопрос времени. Как только будет достигнуто соглашение между членами ЕС по этому второму листу санкций, он будет обнародован", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.

Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге в 12 октября дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который должен войти и президент страны Александр Лукашенко.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель пояснил ранее, что в ЕС считают, что Лукашенко не готов к внутреннему диалогу с оппозицией. Он добавил, что надеется, что санкции в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого ЕС потребовалось полтора месяца.
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 11:43Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии немного друзей в мире
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Брюссель ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в первый санкционный список ЕС включен не был.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 18:23
ЕС расширил санкции против России
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельАлександр ЛукашенкоБрюссельЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
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