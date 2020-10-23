В ЕС подтвердили включение Лукашенко в новый санкционный список
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Страны Евросоюза еще обсуждают второй список санкций по Белоруссии, его публикация – вопрос времени, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
"Эта работа сейчас идет. Страны-члены ЕС работают, обсуждают второй этап санкций. Как уже говорилось, согласно политическому решению, Александр Лукашенко совершенно точно будет в составе этого списка. Это сейчас только вопрос процедуры и вопрос времени. Как только будет достигнуто соглашение между членами ЕС по этому второму листу санкций, он будет обнародован", - сказал Стано на брифинге в Брюсселе.
Главы МИД стран-членов ЕС на заседании в Люксембурге в 12 октября дали старт подготовке нового списка санкций в отношении Белоруссии, в который должен войти и президент страны Александр Лукашенко.
Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель пояснил ранее, что в ЕС считают, что Лукашенко не готов к внутреннему диалогу с оппозицией. Он добавил, что надеется, что санкции в отношении белорусского лидера будут введены быстрее, чем предыдущий санкционный список, на согласование которого ЕС потребовалось полтора месяца.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, преимущественно - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает итоги президентских выборов в Белоруссии. Брюссель ввел 2 октября индивидуальные допсанкции в отношении 40 белорусских граждан, причастных, по мнению Евросоюза, к насилию над участниками акций протеста и фальсификации итогов голосования. Лукашенко в первый санкционный список ЕС включен не был.
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