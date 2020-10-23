https://ria.ru/20201023/registratsiya-1581242813.html

Онлайн-регистрация авто в Москве оказалась недоступна из-за сбоя

Сбой в онлайн-регистрации автомобилей в Москве связан с неполадками информационных систем МВД РФ, а не портала госуслуг – он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:45

2020-10-23T17:45

2020-10-23T17:45

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Сбой в онлайн-регистрации автомобилей в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> связан с неполадками информационных систем МВД РФ, а не портала госуслуг – он работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства цифрового развития РФ.Ранее в пятницу столичная Госавтоинспекция сообщила о переходе регистрационных подразделений на график приема граждан без выходных. "В связи с наличием определенных трудностей в подаче заявлений в электронном виде на оказание госуслуг по регистрации транспортных средств в настоящее время организован пролонгированный график приема населения в столичной Госавтоинспекции. Прием граждан в отделениях регистрации транспортных средств межрайонных отделов ГИБДД будет осуществляться ежедневно без выходных дней", - говорится в сообщении на сайте ведомства.В Минцифры РФ пояснили, что ситуация обусловлена неполадками на стороне МВД, а не портала госуслуг."Портал госуслуг работает в штатном режиме. На стороне МВД существует проблема с работоспособностью информационных систем ведомства, в связи с чем максимальное время ответа сервиса по записи на прием в ГИБДД (для регистрации автомобиля, замены и получения водительского удостоверения и пр.) на запросы с единого портала госулуг превышает 18 секунд, что заведомо выше допустимого значения. Поэтому формы некоторых услуг ГИБДД на госуслугах не работают", - пояснили в Минцифре."В ситуационном центре Минцифры России заведен инцидент с максимальным приоритетом для устранения. Минцифры указало МВД на необходимость устранить проблемы в максимально короткие сроки. За восстановление работы сервиса отвечает МВД", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20200821/oformlenie-1576116887.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, общество