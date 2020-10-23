https://ria.ru/20201023/pogoda-1581278077.html
Москвичей попросили не парковать машины под деревьями из-за ветра
Москвичей просят не парковать машины под деревьями и конструкциями при сильном ветре вечером, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T21:00
2020-10-23T21:00
2020-10-23T21:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Москвичей просят не парковать машины под деревьями и конструкциями при сильном ветре вечером, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в <a href="https://t.me/DtRoad/4869" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>-канале в пятницу."<a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> предупреждает, с 9 до 11 вечера в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ожидается местами гроза с дождем и усиленные порывы ветра 12-15 метров в секунду. Не паркуйте свои машины под деревьями и конструкциями, берегите себя", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201021/pogoda-1580781999.html
1
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество