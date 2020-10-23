Медведев рассказал об оборотной стороне онлайн-активности в пандемию
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Фейки, панические вбросы, кибермошенничество стали оборотной стороной вынужденного роста онлайн-активности на фоне пандемии коронавируса, для борьбы с этими проявлениями важно проводить качественную информационную работу, заявил зампредседателя Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"По поводу так называемой "цифровой пандемии" - коллеги тоже выступали, говорили о многочисленных фейках, о панических вбросах в большом количестве, кибермошенничестве. Это всё стало оборотной стороной вынужденного роста онлайн-активности. Мы все за развитие онлайн-сервисов, тем не менее, здесь есть и издержки", - заявил Медведев на пленарном заседании форума ШОС+ в пятницу.
В этом контексте он обратил внимание на необходимость проводить "системную и качественную информационную работу" также по линии политических партий, с учетом приобретенного в период пандемии опыта.
"Наша партия регулярно проводила и проводит приемы граждан. Уверен, что подобный опыт есть и у других участников форума. Но в этих условиях, мне кажется, это нужно делать на системной основе", - пояснил председатель ЕР.
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