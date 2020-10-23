https://ria.ru/20201023/pandemiya-1581222299.html

Медведев рассказал об оборотной стороне онлайн-активности в пандемию

Фейки, панические вбросы, кибермошенничество стали оборотной стороной вынужденного роста онлайн-активности на фоне пандемии коронавируса, для борьбы с этими... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:24

2020-10-23T16:24

2020-10-23T16:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий медведев

единая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Фейки, панические вбросы, кибермошенничество стали оборотной стороной вынужденного роста онлайн-активности на фоне пандемии коронавируса, для борьбы с этими проявлениями важно проводить качественную информационную работу, заявил зампредседателя <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_RF" target="_blank">Совбеза РФ</a>, лидер партии "Единая Россия" <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a>.В этом контексте он обратил внимание на необходимость проводить "системную и качественную информационную работу" также по линии политических партий, с учетом приобретенного в период пандемии опыта."Наша партия регулярно проводила и проводит приемы граждан. Уверен, что подобный опыт есть и у других участников форума. Но в этих условиях, мне кажется, это нужно делать на системной основе", - пояснил председатель ЕР.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200902/kiberprestupnost-1576622874.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий медведев, единая россия, общество