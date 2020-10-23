https://ria.ru/20201023/pandemiya-1581178420.html

Лавров назвал главные задачи в борьбе с пандемией

Преодоление последствий пандемии коронавируса возможно только коллективными усилиями на основе тесного сотрудничества стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T13:32

2020-10-23T13:32

2020-10-23T13:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей лавров

шос

в мире

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Преодоление последствий пандемии коронавируса возможно только коллективными усилиями на основе тесного сотрудничества стран, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>, обращаясь к участникам форума "ШОС+".Лавров отметил, что форум проходит на фоне продолжающегося распространения коронавирусной инфекции. "Этот беспрецедентный в новейшей истории вызов усугубил турбулентность мировой политики и экономики", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581162830.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей лавров, шос, в мире