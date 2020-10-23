https://ria.ru/20201023/multfilm-1580942624.html
Disney представила трейлер нового мультфильма "Рейя и последний дракон"
Киностудия Disney опубликовала на YouTube первый трейлер своего нового полнометражного анимационного фильма "Рейя и последний дракон". Режиссеры проекта Дон... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T07:04
2020-10-23T07:04
2020-10-23T07:06
культура
кино и сериалы
новости культуры
the walt disney company
youtube
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Киностудия Disney опубликовала на YouTube первый трейлер своего нового полнометражного анимационного фильма "Рейя и последний дракон". Режиссеры проекта Дон Холл и Карлос Лопес Эстрада. Действие разворачивается в вымышленном королевстве Кумандра, в котором когда-то люди и драконы жили вместе в гармонии. Но когда миру начала угрожать злая сила, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество. Спустя 500 лет это же самое зло вернулось, и теперь главной героине – воинственной девушке Рейе предстоит найти последнего существующего дракона и защитить Кумандру. Рейя станет следующей анимационной принцессой-воином студии Disney. В издании IndieWire уже <a href="https://www.indiewire.com/2020/10/raya-and-the-last-dragon-trailer-kelly-marie-tran-1234593983/" target="_blank">уверены</a>, что она будет популярнее не меньше, чем Моана или Эльза из "Холодного сердца". Главную героиню озвучила Келли Мари Трэн, получившая известность после роли Роуз Тико в фильме "Звездные войны: Последние джедаи" (2017 год) и "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (2019 год).Премьера мультфильма запланирована на март 2021 года.
https://ria.ru/20201020/olaf-1580481079.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, the walt disney company, youtube
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Киностудия Disney опубликовала на YouTube первый трейлер своего нового полнометражного анимационного фильма "Рейя и последний дракон". Режиссеры проекта Дон Холл и Карлос Лопес Эстрада.
Действие разворачивается в вымышленном королевстве Кумандра, в котором когда-то люди и драконы жили вместе в гармонии. Но когда миру начала угрожать злая сила, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество. Спустя 500 лет это же самое зло вернулось, и теперь главной героине – воинственной девушке Рейе предстоит найти последнего существующего дракона и защитить Кумандру.
Рейя станет следующей анимационной принцессой-воином студии Disney. В издании IndieWire уже уверены
, что она будет популярнее не меньше, чем Моана или Эльза из "Холодного сердца".
Главную героиню озвучила Келли Мари Трэн, получившая известность после роли Роуз Тико в фильме "Звездные войны: Последние джедаи" (2017 год) и "Звездные войны: Скайуокер. Восход" (2019 год).
Премьера мультфильма запланирована на март 2021 года.