https://ria.ru/20201023/mironov-1581158691.html

Миронов предложил создать чрезвычайный фонд по борьбе с COVID-19

Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предлагает создать федеральный фонд по борьбе с коронавирусом, финансировать который возможно за счет РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:52

2020-10-23T11:52

2020-10-23T11:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей миронов

справедливая россия

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Лидер думской фракции "<a href="http://ria.ru/organization_Spravedlivaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Справедливая Россия</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Mironov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Миронов</a> предлагает создать федеральный фонд по борьбе с коронавирусом, финансировать который возможно за счет отмены возврата НДС для экспортеров сырья и введения госмонополии на производство спирта, сообщает в пятницу пресс-служба СР."Для срочного решения проблем в российском здравоохранении необходимо создать федеральный фонд по борьбе с коронавирусом, который будет выделять средства на тестирование граждан, закупку лекарств и развитие службы "Скорой помощи"; финансирование фонда можно обеспечить за счет отмены возврата НДС для экспортеров сырья и введения госмонополии на производство спирта", - заявил Миронов, которого цитирует пресс-служба СР.В пресс-службе напомнили, что фракция выходила с предложением "предоставить правительству право устанавливать конкретные ставки возврата НДС от 0 до 20% в зависимости от степени переработки и вида вывозимого товара". "По нашим расчетам, это может дополнительно принести в федеральный бюджет 1,4 триллиона рублей, а введение госмонополии на производство спирта – еще около 400-500 миллиардов рублей в год", - пояснил лидер СР.Также Миронов рассказал, что фонд по борьбе с коронавирусом должен работать по трем главным направлениям. "Первое - тестирование граждан. В приоритетном порядке его должны проходить те, кто входит в профессиональные группы риска", - сказал Миронов. Второе направление работы – это бесплатное лекарственное обеспечение больных с коронавирусом. "Сейчас государство оплачивает лекарства только тем, кто уже находится в больнице, то есть больным со средней и тяжелой формой заболевания. Остальные заболевшие, а их большинство, предоставлены сами себе… Чтобы предупредить тяжелое развитие болезни, людям необходимы определенные лекарства, а не самолечение. Государство должно дать им такую возможность", - пояснил лидер фракции.Третьим направлением работы фонда, по мнению Миронова, должно стать усиление службы "Скорой помощи". Он отметил, что во многих регионах служба "серьезно пострадала от "оптимизации". "Доходит до того, что некоторые чиновники из-за высокой загрузки врачей предлагают людям не звонить в "скорую", если у них нет тяжелых симптомов коронавируса... А как быть тем, у кого другие острые заболевания или травмы? Им тоже надо подождать?", - сказал Миронов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/bolnitsy-1580507562.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей миронов, справедливая россия, общество