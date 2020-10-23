https://ria.ru/20201023/medspravki-1581160563.html

В Госдуме оценили предложение ввести единую базу медсправок по QR-кодам

Единая база данных медсправок с QR-кодами потребует дополнительных средств для реализации инициативы, которых в условиях пандемии нет, нужно, наоборот, уходить... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:01

2020-10-23T12:01

2020-10-23T12:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

антон горелкин

иван сухарев

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Единая база данных медсправок с QR-кодами потребует дополнительных средств для реализации инициативы, которых в условиях пандемии нет, нужно, наоборот, уходить от бюрократии и развивать дитанционную работу врачей с пациентами, считают опрошенные РИА Новости парламентарии.Ранее депутат <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдумы</a> Иван Сухарев (ЛДПР) предложил создать единую электронную базу медицинских справок и систему их верификации с помощью QR-кодов. Как сообщает <a href="https://russian.rt.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">RT</a>, соответствующее письмо парламентарий направил главе Минздрава <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Murashko" target="_blank">Михаилу Мурашко</a>. По мнению депутата, это позволило бы решить проблему поддельных справок.К тому же, по мнению парламентария, при необходимости легитимность любой медицинской справки можно перепроверить, а основная финансовая медицинская справка – листок нетрудоспособности уже и так выдается в электронном формате."На мой взгляд, надо сокращать количество медицинских справок, снижать бюрократию и готовить только целесообразные медицинские документы", - добавил депутат.Член комитета Госдумы по информполитике <a href="https://ria.ru/person_Anton_Gorelkin" target="_blank">Антон Горелкин</a> в свою очередь отметил, что важнее сейчас дать врачам возможность работать с пациентами удаленно."Ставить диагнозы, оформлять больничные, выдавать льготные рецепты и справки - в том числе в электронном виде, внесенные в соответствующие базы. Это уменьшило бы физически потоки больных людей, снизило бы риск заражения", - сказал Горелкин РИА Новости. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201006/gosuslugi-1578467859.html

https://ria.ru/20201023/murashko-1581140540.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, антон горелкин, иван сухарев, михаил мурашко, здоровье - общество, общество