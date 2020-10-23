https://ria.ru/20201023/kostyum-1581275059.html

Солистка Little Big в леопардовом костюме расколола фанатов на два лагеря

Солистка Little Big Соня Таюрская опубликовала в микроблоге снимки, которые вызвали бурную реакцию пользователей Сети. РИА Новости, 23.10.2020

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шоубиз

little big

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Солистка <a href="https://ria.ru/product_little-big" target="_blank">Little Big</a> Соня Таюрская опубликовала в микроблоге снимки, которые вызвали бурную реакцию пользователей Сети.Певица разместила в Instagram-аккаунте новые фотографии в костюме, подчеркивающем достоинства ее фигуры. Облегающий наряд состоит из короткого топа и брюк леопардовой расцветки."Во мне нет ничего особенного, на самом деле я немного зануда. Если я рассказываю анекдот, вы, вероятно, слышали его раньше. Но у меня есть талант, замечательная вещь. Потому что все слушают, когда я начинаю петь", — подписала пост солистка Little Big по-английски. Большинству фолловеров пришелся по душе "хищный" образ певицы:"Просто бомба"."Это слишком шикарно. Как ты это делаешь?""Наконец-то женщина настоящая на эстраде у нас, с отличными формами"."Чертовски сексуальна и хороша", — написали подписчики в комментариях.Но нашлись и такие, кто не оценил замысла: "Почему, почему женщины так любят эту безвкусицу леопардовую? У меня в голове не укладывается"."Шальная императрица", — оставил двусмысленный комментарий olycerkov.

https://ria.ru/20201018/tayurskaya-1580323254.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

little big