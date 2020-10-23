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Шоубиз
https://ria.ru/20201023/kostyum-1581275059.html
Солистка Little Big в леопардовом костюме расколола фанатов на два лагеря
Солистка Little Big Соня Таюрская опубликовала в микроблоге снимки, которые вызвали бурную реакцию пользователей Сети. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T20:31
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шоубиз
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Солистка <a href="https://ria.ru/product_little-big" target="_blank">Little Big</a> Соня Таюрская опубликовала в микроблоге снимки, которые вызвали бурную реакцию пользователей Сети.Певица разместила в Instagram-аккаунте новые фотографии в костюме, подчеркивающем достоинства ее фигуры. Облегающий наряд состоит из короткого топа и брюк леопардовой расцветки."Во мне нет ничего особенного, на самом деле я немного зануда. Если я рассказываю анекдот, вы, вероятно, слышали его раньше. Но у меня есть талант, замечательная вещь. Потому что все слушают, когда я начинаю петь", — подписала пост солистка Little Big по-английски. Большинству фолловеров пришелся по душе "хищный" образ певицы:"Просто бомба"."Это слишком шикарно. Как ты это делаешь?""Наконец-то женщина настоящая на эстраде у нас, с отличными формами"."Чертовски сексуальна и хороша", — написали подписчики в комментариях.Но нашлись и такие, кто не оценил замысла: "Почему, почему женщины так любят эту безвкусицу леопардовую? У меня в голове не укладывается"."Шальная императрица", — оставил двусмысленный комментарий olycerkov.
https://ria.ru/20201018/tayurskaya-1580323254.html
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little big

Солистка Little Big в леопардовом костюме расколола фанатов на два лагеря

20:31 23.10.2020 (обновлено: 22:23 23.10.2020)
 
© Фото : @sonyatayurskayaСкриншот сторис из инстаграма Софьи Таюрской
Скриншот сторис из инстаграма Софьи Таюрской - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© Фото : @sonyatayurskaya
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Солистка Little Big Соня Таюрская опубликовала в микроблоге снимки, которые вызвали бурную реакцию пользователей Сети.
Певица разместила в Instagram-аккаунте новые фотографии в костюме, подчеркивающем достоинства ее фигуры. Облегающий наряд состоит из короткого топа и брюк леопардовой расцветки.
"Во мне нет ничего особенного, на самом деле я немного зануда. Если я рассказываю анекдот, вы, вероятно, слышали его раньше. Но у меня есть талант, замечательная вещь. Потому что все слушают, когда я начинаю петь", — подписала пост солистка Little Big по-английски.
Большинству фолловеров пришелся по душе "хищный" образ певицы:
"Просто бомба".
"Это слишком шикарно. Как ты это делаешь?"
"Наконец-то женщина настоящая на эстраде у нас, с отличными формами".
"Чертовски сексуальна и хороша", — написали подписчики в комментариях.
Но нашлись и такие, кто не оценил замысла: "Почему, почему женщины так любят эту безвкусицу леопардовую? У меня в голове не укладывается".
"Шальная императрица", — оставил двусмысленный комментарий olycerkov.
Участница группы LITTLE BIG Софья Таюрская во время концерта - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 02:57Шоубиз
Солистку Little Big раскритиковали за "вульгарное" фото топлес
 
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ШоубизLittle Big
 
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