https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581273713.html

Депздрав Москвы назвал процент летальности от коронавируса

Летальность от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве за весь период эпидемии составляет 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус был основной... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T20:25

2020-10-23T20:25

2020-10-23T20:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Летальность от коронавирусной инфекции COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за весь период эпидемии составляет 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус был основной причиной, <a href="https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4832.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a> на официальном сайте столичного департамента здравоохранения."Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 5%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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