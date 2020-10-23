https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581273713.html
Депздрав Москвы назвал процент летальности от коронавируса
Летальность от коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве за весь период эпидемии составляет 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус был основной... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T20:25
2020-10-23T20:25
2020-10-23T20:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Летальность от коронавирусной инфекции COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за весь период эпидемии составляет 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус был основной причиной, <a href="https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/4832.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a> на официальном сайте столичного департамента здравоохранения."Летальность от коронавируса в Москве за весь период эпидемии составляет 2,32%, если учитывать только случаи, где коронавирус явился основной причиной, 5%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество