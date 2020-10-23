https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581176059.html
Инфицированию COVID-19 подвержены все возрастные группы, заявила Попова
Инфицированию коронавирусом подвержены все возрастные группы, поэтому важно исполнять рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения вируса,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:19
2020-10-23T13:19
2020-10-23T13:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836504_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_508485057f6259424df916736ee1d916.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Инфицированию коронавирусом подвержены все возрастные группы, поэтому важно исполнять рекомендации <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по профилактике распространения вируса, заявила глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."К сожалению, инфицированию подвержены все возрастные группы. Самый высокий риск для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Поэтому для всех сегодня важно обязательно носить маски в транспорте, в общественных местах, исполнять рекомендации Роспотребнадзора во всех сферах деятельности", - сказала Попова журналистам.Она уточнила, что сейчас нужно сократить контакты, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, соблюдать социальную дистанцию."Обо всех этих мерах сказано не раз, но именно они являются действенными и эффективными", - подчеркнула Попова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578836504_86:0:2817:2048_1400x0_80_0_0_7696e23073e8a5196802a1010bad781f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество