https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581176059.html

Инфицированию COVID-19 подвержены все возрастные группы, заявила Попова

Инфицированию коронавирусом подвержены все возрастные группы, поэтому важно исполнять рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения вируса,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T13:19

2020-10-23T13:19

2020-10-23T13:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Инфицированию коронавирусом подвержены все возрастные группы, поэтому важно исполнять рекомендации <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> по профилактике распространения вируса, заявила глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."К сожалению, инфицированию подвержены все возрастные группы. Самый высокий риск для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Поэтому для всех сегодня важно обязательно носить маски в транспорте, в общественных местах, исполнять рекомендации Роспотребнадзора во всех сферах деятельности", - сказала Попова журналистам.Она уточнила, что сейчас нужно сократить контакты, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, соблюдать социальную дистанцию."Обо всех этих мерах сказано не раз, но именно они являются действенными и эффективными", - подчеркнула Попова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество