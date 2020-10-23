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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581156149.html
Вирусолог оценил риск распространения коронавируса детьми
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал мнение о том, что дети не являются активными разносчиками коронавируса. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:40
2020-10-23T11:40
распространение нового коронавируса
арег тотолян
анатолий альтштейн
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. </strong>Вирусолог, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a> прокомментировал мнение о том, что дети не являются активными разносчиками коронавируса.Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> <a href="http://ria.ru/person_areg-totolyan/" target="_blank" data-auto="true">Арег Тотолян</a> заявил, что ребенок гораздо в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек.Альтштейн подчеркнул, что дети в любом случае заражаются и распространяют инфекцию, а также могут переносить заболевание в тяжелой форме. Также он обратил внимание на то, что переход на дистанционное обучение продемонстрировал эффективность в борьбе с пандемией весной."Школьники — большая категория населения, поэтому чем больше людей не общаются, тем полезнее это для снижения заболеваемости" — объяснил вирусолог в комментарии <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ura.ru.</a><em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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арег тотолян, анатолий альтштейн, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Вирусолог оценил риск распространения коронавируса детьми

11:40 23.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПустой учебный класс в московской школе
Пустой учебный класс в московской школе - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн прокомментировал мнение о том, что дети не являются активными разносчиками коронавируса.
Ранее директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян заявил, что ребенок гораздо в меньшей степени является источником инфекции, чем взрослый человек.
Альтштейн подчеркнул, что дети в любом случае заражаются и распространяют инфекцию, а также могут переносить заболевание в тяжелой форме. Также он обратил внимание на то, что переход на дистанционное обучение продемонстрировал эффективность в борьбе с пандемией весной.
"Школьники — большая категория населения, поэтому чем больше людей не общаются, тем полезнее это для снижения заболеваемости" — объяснил вирусолог в комментарии Ura.ru.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАрег ТотолянАнатолий АльтштейнКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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