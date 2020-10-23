https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581156031.html

Вирусолог объяснил суточный прирост числа заболевших COVID-19 в России

Ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в России не критичен: в стране улучшилась диагностика, увеличилась мощность и охват тестирования на инфекцию,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:39

2020-10-23T11:39

2020-10-23T12:11

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости.</strong> Ежедневный прирост числа заболевших коронавирусом в России не критичен: в стране улучшилась диагностика, увеличилась мощность и охват тестирования на инфекцию, заявил РИА Новости доктор медицинских наук, вирусолог <a href="http://ria.ru/person_anatoliy-altshteyn/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Альтштейн</a>."Конечно, повышается эпидемия и число заболевших больше, чем было, но я вам должен сказать, что резко увеличилось число тестирований. Таких исследований делается больше, чем весной. Возможно, что тот рост, который мы видим, в какой-то мере – конечно, без сомнения рост есть, 17 тысяч, а там у нас было 12 тысяч, – это также зависит от того, что мы сейчас лучше диагностируем и исследуем", - сказал Альтштейн.По его словам, населению не стоит паниковать из-за существующей на сегодняшний день статистики по заболевшим COVID-19. "Паниковать по этому поводу не нужно, все идёт своим путём. Летальность у нас не такая уж и высокая", - отметил Альтштейн.Согласно последним данным оперштаба, в РФ за сутки выявили 17,3 тысячи заболевших коронавирусом. Всего в стране зафиксировано почти 1,5 миллиона инфицированных.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество