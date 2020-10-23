https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581143430.html

Число заболевших COVID-19 в России превысило один процент населения

Число заболевших COVID-19 в России превысило 1% населения, подсчитало РИА Новости на основе данных Росстата и оперативного штаба по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:43

2020-10-23T10:43

2020-10-23T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Число заболевших COVID-19 в России превысило 1% населения, подсчитало РИА Новости на основе данных <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a> и оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.Как сообщил оперштаб в пятницу, всего на сегодняшний день в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса. При этом, по данным Росстата на 1 августа текущего года, численность населения страны составляло 146,5 миллиона. Таким образом, с COVID-19 столкнулись более 1% жителей России.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба государственной статистики (росстат)