https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581143144.html

В России впервые выявили более 17 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России суточный прирост заболевших COVID-19 обновил рекорд. В 85 регионах выявили 17 340 новых случаев, сообщили в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T10:41

2020-10-23T10:41

2020-10-23T13:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> В России суточный прирост заболевших <u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></u> обновил рекорд. В 85 регионах выявили 17 340 новых случаев, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.У 27,7 процента заразившихся симптомов нет. Выздоровели 11 263 человека, 283 умерли.На первом месте по числу новых заболевших — Москва (5478, на тысячу с лишним больше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (710), Подмосковье (472), Нижегородская (366), Ростовская (299), Свердловская (268), Архангельская (263) области, Красноярский край (259), Воронежская область (256), Республика Алтай (219) и Забайкалье (219). Меньше всего пациентов с COVID-19 — в Чечне (восемь), Ненецком автономном округе (пятеро) и на Чукотке (двое).Вчера оперштаб сообщил о 15 971 зарегистрированном за сутки случае. Сегодня темпы прироста вновь ускорились до 1,2 процента. Всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 480 646 человек, из них более 25,5 тысячи погибли, свыше 1,11 миллиона вылечились.По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 приближается к отметке в 42 миллиона, из них как минимум 1,13 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (8,4 миллиона заразившихся за все время), Индия (7,76 миллиона) и Бразилия (5,3 миллиона). Россия остается на четвертой строчке, опережая Аргентину, Францию, Испанию, Колумбию, Перу, Мексику и Великобританию.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/koronavirus-1581121706.html

https://ria.ru/20201023/kurenie-1581126101.html

Антивирус Опять нагнетают обстановку. 46

Соловей Северный Сколько из них реально заболели ковидом и сколько потенциально это разные вещи... а так всё в одну кучу валят.. очень удобно 39

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество