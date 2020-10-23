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https://ria.ru/20201023/koronavir-1581210180.html
Производитель отозвал "Коронавир" из саратовских аптек для перемаркировки
Предназначенный для лечения пациентов с COVID-19 "Фавипиравир" под торговым названием "Коронавир" отозван производителем из аптек Саратовской области для... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:38
2020-10-23T15:38
распространение нового коронавируса
промомед
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
р-фарм
саратовская область
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<strong>САРАТОВ, 23 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Предназначенный для лечения пациентов с COVID-19 "Фавипиравир" под торговым названием "Коронавир" отозван производителем из аптек <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> для перемаркировки, сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер."Препарат, в частности, под торговым наименованием "Коронавир" был в наличии в аптечной сети. Сейчас в связи с тем, что были внесены в методические рекомендации изменения, и согласно действующему законодательству производитель должен был перемаркировать упаковки данного препарата, весь препарат был отозван", - сказал Грайфер в пятницу на брифинге по ситуации с COVID-19 в регионе."Вчера на совещании у вице-губернатора представители поставщиков, а именно один из крупнейших - "<a href="http://ria.ru/organization_Katren_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Катрен</a>" - заявил, что поставки будут ориентировочно с понедельника, и он будет в аптечной сети", - добавил он.В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-Фарм</a>" и "Арепливир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомед</a>". "Авифавир", в работе над которым принимал участие <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российский фонд прямых инвестиций</a>, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 18 972 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 198 за минувшие сутки, скончались 147 пациентов с COVID-19, выздоровели 12 685.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200918/koronavir-1577463092.html
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промомед, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, р-фарм, саратовская область, общество

Производитель отозвал "Коронавир" из саратовских аптек для перемаркировки

15:38 23.10.2020
 
© РИА Новости / Александр ВильфПродажа препарата от COVID-19 "Коронавир" в аптеке Москвы
Продажа препарата от COVID-19 Коронавир в аптеке Москвы - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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САРАТОВ, 23 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Предназначенный для лечения пациентов с COVID-19 "Фавипиравир" под торговым названием "Коронавир" отозван производителем из аптек Саратовской области для перемаркировки, сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.
"Препарат, в частности, под торговым наименованием "Коронавир" был в наличии в аптечной сети. Сейчас в связи с тем, что были внесены в методические рекомендации изменения, и согласно действующему законодательству производитель должен был перемаркировать упаковки данного препарата, весь препарат был отозван", - сказал Грайфер в пятницу на брифинге по ситуации с COVID-19 в регионе.
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"Вчера на совещании у вице-губернатора представители поставщиков, а именно один из крупнейших - "Катрен" - заявил, что поставки будут ориентировочно с понедельника, и он будет в аптечной сети", - добавил он.
В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед". "Авифавир", в работе над которым принимал участие Российский фонд прямых инвестиций, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 18 972 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 198 за минувшие сутки, скончались 147 пациентов с COVID-19, выздоровели 12 685.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаПромомедКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоР-фармСаратовская областьОбщество
 
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