https://ria.ru/20201023/koronavir-1581210180.html

Производитель отозвал "Коронавир" из саратовских аптек для перемаркировки

Предназначенный для лечения пациентов с COVID-19 "Фавипиравир" под торговым названием "Коронавир" отозван производителем из аптек Саратовской области для... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:38

2020-10-23T15:38

2020-10-23T15:38

распространение нового коронавируса

промомед

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

р-фарм

саратовская область

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<strong>САРАТОВ, 23 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Предназначенный для лечения пациентов с COVID-19 "Фавипиравир" под торговым названием "Коронавир" отозван производителем из аптек <a href="http://ria.ru/location_Saratovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Саратовской области</a> для перемаркировки, сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер."Препарат, в частности, под торговым наименованием "Коронавир" был в наличии в аптечной сети. Сейчас в связи с тем, что были внесены в методические рекомендации изменения, и согласно действующему законодательству производитель должен был перемаркировать упаковки данного препарата, весь препарат был отозван", - сказал Грайфер в пятницу на брифинге по ситуации с COVID-19 в регионе."Вчера на совещании у вице-губернатора представители поставщиков, а именно один из крупнейших - "<a href="http://ria.ru/organization_Katren_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Катрен</a>" - заявил, что поставки будут ориентировочно с понедельника, и он будет в аптечной сети", - добавил он.В сентябре Минздрав РФ разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" - "Коронавир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-Фарм</a>" и "Арепливир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомед</a>". "Авифавир", в работе над которым принимал участие <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российский фонд прямых инвестиций</a>, 29 мая получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ и стал первым в мире препаратом против коронавируса, содержащим активное действующее вещество фавипиравир, а 3 июня был включен министерством в перечень методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждены 18 972 случая заражения коронавирусом, в том числе рекордные 198 за минувшие сутки, скончались 147 пациентов с COVID-19, выздоровели 12 685.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200918/koronavir-1577463092.html

саратовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промомед, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, р-фарм, саратовская область, общество