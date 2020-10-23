https://ria.ru/20201023/khalatnost-1581158275.html

Второй полицейский заподозрен в халатности по делу нижегородского стрелка

Еще одного полицейского, бывшего замначальника отдела полиции по Нижнему Новгороду, заподозрили в халатности после массового убийства в Нижегородской области,... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T11:49

2020-10-23T11:49

2020-10-23T22:09

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

борский район

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Еще одного полицейского, бывшего замначальника отдела полиции по Нижнему Новгороду, заподозрили в халатности после массового убийства в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщает в пятницу <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.До этого под следствие попала инспектор по делам несовершеннолетних, которая 1,5 года назад не стала возбуждать уголовное дело о подготовке убийства школьником, хотя должна была.Вторым подозреваемым стал ее шеф, бывший заместитель начальника отдела полиции № 3 по Нижнему Новгороду. По данным СК России, он "не принял мер к отмене незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела"."При этом в материалах проверки имелось достаточно данных, указывающих на наличие в действиях Данилы Монахова признаков преступления", — отмечает следствие.Реальный срок офицеру не грозит, только штраф, исправительные работы или другие относительно мягкие виды наказания. Дело возбуждено по части 1 (самой мягкой) статьи 293 УК России "Халатность".Массовое убийство произошло 12 октября в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области. Вооруженный огнестрельным оружием 18-летний Данила Монахов застрелил трех человек на автобусной остановке, ранил еще столько же и убежал в лес. На следующий день его нашли мертвым. По данным следствия, он покончил с собой.Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшие одноклассники Данилы Монахова, подозреваемого в убийстве трех человек в поселке Большеорловское, знали о том, что юноша якобы планировал устроить теракт в школе. Кроме того, утверждается, что школьный психолог обнаружила на интернет-странице Монахова материалы, подтверждающие его намерения, так что руководство школы якобы тоже было в курсе происходящего.

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нижний новгород

нижегородская область

борский район

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, борский район, происшествия