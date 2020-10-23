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Второй полицейский заподозрен в халатности по делу нижегородского стрелка
Еще одного полицейского, бывшего замначальника отдела полиции по Нижнему Новгороду, заподозрили в халатности после массового убийства в Нижегородской области,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:49
2020-10-23T22:09
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
борский район
происшествия
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Еще одного полицейского, бывшего замначальника отдела полиции по Нижнему Новгороду, заподозрили в халатности после массового убийства в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщает в пятницу <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.До этого под следствие попала инспектор по делам несовершеннолетних, которая 1,5 года назад не стала возбуждать уголовное дело о подготовке убийства школьником, хотя должна была.Вторым подозреваемым стал ее шеф, бывший заместитель начальника отдела полиции № 3 по Нижнему Новгороду. По данным СК России, он "не принял мер к отмене незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела"."При этом в материалах проверки имелось достаточно данных, указывающих на наличие в действиях Данилы Монахова признаков преступления", — отмечает следствие.Реальный срок офицеру не грозит, только штраф, исправительные работы или другие относительно мягкие виды наказания. Дело возбуждено по части 1 (самой мягкой) статьи 293 УК России "Халатность".Массовое убийство произошло 12 октября в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области. Вооруженный огнестрельным оружием 18-летний Данила Монахов застрелил трех человек на автобусной остановке, ранил еще столько же и убежал в лес. На следующий день его нашли мертвым. По данным следствия, он покончил с собой.Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшие одноклассники Данилы Монахова, подозреваемого в убийстве трех человек в поселке Большеорловское, знали о том, что юноша якобы планировал устроить теракт в школе. Кроме того, утверждается, что школьный психолог обнаружила на интернет-странице Монахова материалы, подтверждающие его намерения, так что руководство школы якобы тоже было в курсе происходящего.
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нижний новгород
нижегородская область
борский район
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, борский район, происшествия

Второй полицейский заподозрен в халатности по делу нижегородского стрелка

11:49 23.10.2020 (обновлено: 22:09 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Роман ВладимировСотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Роман Владимиров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Еще одного полицейского, бывшего замначальника отдела полиции по Нижнему Новгороду, заподозрили в халатности после массового убийства в Нижегородской области, сообщает в пятницу СК России.
До этого под следствие попала инспектор по делам несовершеннолетних, которая 1,5 года назад не стала возбуждать уголовное дело о подготовке убийства школьником, хотя должна была.
Вторым подозреваемым стал ее шеф, бывший заместитель начальника отдела полиции № 3 по Нижнему Новгороду. По данным СК России, он "не принял мер к отмене незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела".
"При этом в материалах проверки имелось достаточно данных, указывающих на наличие в действиях Данилы Монахова признаков преступления", — отмечает следствие.
Сотрудники полиции на автобусной остановке в поселке Большеорловский в Нижегородской области, где неизвестный устроил стрельбу - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 19:51
Очевидец рассказал об инвалидности у нижегородского стрелка
Реальный срок офицеру не грозит, только штраф, исправительные работы или другие относительно мягкие виды наказания. Дело возбуждено по части 1 (самой мягкой) статьи 293 УК России "Халатность".
Массовое убийство произошло 12 октября в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области. Вооруженный огнестрельным оружием 18-летний Данила Монахов застрелил трех человек на автобусной остановке, ранил еще столько же и убежал в лес. На следующий день его нашли мертвым. По данным следствия, он покончил с собой.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшие одноклассники Данилы Монахова, подозреваемого в убийстве трех человек в поселке Большеорловское, знали о том, что юноша якобы планировал устроить теракт в школе. Кроме того, утверждается, что школьный психолог обнаружила на интернет-странице Монахова материалы, подтверждающие его намерения, так что руководство школы якобы тоже было в курсе происходящего.
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородНижегородская областьБорский районПроисшествия
 
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