https://ria.ru/20201023/khalatnost-1581158275.html
Второй полицейский заподозрен в халатности по делу нижегородского стрелка
Еще одного полицейского, бывшего замначальника отдела полиции по Нижнему Новгороду, заподозрили в халатности после массового убийства в Нижегородской области,... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T11:49
2020-10-23T11:49
2020-10-23T22:09
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
нижегородская область
борский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579651513_0:0:3230:1817_1400x0_80_0_0_779a7696c5fda7d6f19cdf9a71e8c83d.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Еще одного полицейского, бывшего замначальника отдела полиции по Нижнему Новгороду, заподозрили в халатности после массового убийства в <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>, сообщает в пятницу <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> России.До этого под следствие попала инспектор по делам несовершеннолетних, которая 1,5 года назад не стала возбуждать уголовное дело о подготовке убийства школьником, хотя должна была.Вторым подозреваемым стал ее шеф, бывший заместитель начальника отдела полиции № 3 по Нижнему Новгороду. По данным СК России, он "не принял мер к отмене незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела"."При этом в материалах проверки имелось достаточно данных, указывающих на наличие в действиях Данилы Монахова признаков преступления", — отмечает следствие.Реальный срок офицеру не грозит, только штраф, исправительные работы или другие относительно мягкие виды наказания. Дело возбуждено по части 1 (самой мягкой) статьи 293 УК России "Халатность".Массовое убийство произошло 12 октября в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области. Вооруженный огнестрельным оружием 18-летний Данила Монахов застрелил трех человек на автобусной остановке, ранил еще столько же и убежал в лес. На следующий день его нашли мертвым. По данным следствия, он покончил с собой.Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшие одноклассники Данилы Монахова, подозреваемого в убийстве трех человек в поселке Большеорловское, знали о том, что юноша якобы планировал устроить теракт в школе. Кроме того, утверждается, что школьный психолог обнаружила на интернет-странице Монахова материалы, подтверждающие его намерения, так что руководство школы якобы тоже было в курсе происходящего.
https://ria.ru/20201013/invalidnost-1579649137.html
3
нижний новгород
нижегородская область
борский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579651513_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_1616723347aafb0c6e6444f6f9db8f01.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, борский район, происшествия
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Еще одного полицейского, бывшего замначальника отдела полиции по Нижнему Новгороду, заподозрили в халатности после массового убийства в Нижегородской области
, сообщает в пятницу СК
России.
До этого под следствие попала инспектор по делам несовершеннолетних, которая 1,5 года назад не стала возбуждать уголовное дело о подготовке убийства школьником, хотя должна была.
Вторым подозреваемым стал ее шеф, бывший заместитель начальника отдела полиции № 3 по Нижнему Новгороду. По данным СК России, он "не принял мер к отмене незаконного решения об отказе в возбуждении уголовного дела".
"При этом в материалах проверки имелось достаточно данных, указывающих на наличие в действиях Данилы Монахова признаков преступления", — отмечает следствие.
Реальный срок офицеру не грозит, только штраф, исправительные работы или другие относительно мягкие виды наказания. Дело возбуждено по части 1 (самой мягкой) статьи 293 УК России "Халатность".
Массовое убийство произошло 12 октября в поселке Большеорловское Борского района Нижегородской области. Вооруженный огнестрельным оружием 18-летний Данила Монахов застрелил трех человек на автобусной остановке, ранил еще столько же и убежал в лес. На следующий день его нашли мертвым. По данным следствия, он покончил с собой.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывшие одноклассники Данилы Монахова, подозреваемого в убийстве трех человек в поселке Большеорловское, знали о том, что юноша якобы планировал устроить теракт в школе. Кроме того, утверждается, что школьный психолог обнаружила на интернет-странице Монахова материалы, подтверждающие его намерения, так что руководство школы якобы тоже было в курсе происходящего.