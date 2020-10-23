https://ria.ru/20201023/keshbek-1581183739.html

Названы самые востребованные регионы при продаже туров с кешбэком

Первая неделя продаж туров в рамках второго этапа программы кешбэка показала, что наибольшим спросом, как и летом, пользуются южные направления – Краснодарский... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T15:52

2020-10-23T15:52

2020-10-23T15:52

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Первая неделя продаж туров в рамках второго этапа программы кешбэка показала, что наибольшим спросом, как и летом, пользуются южные направления – Краснодарский край и Крым, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Замыкают тройку лидеров Кавминводы, но отрыв по количеству проданных путевок от Сочи и Крыма значителен."Существенно разнится средний чек тура с кешбэком на разных направлениях, по видам туризма, а также в зависимости от дат заезда — новогодний период дороже. У большинства опрошенных компаний средний чек путевки по акции стоит сейчас 25-35 тысяч рублей за тур. "Лечебно-оздоровительные туры с возвратом средств продаются от 30 тысяч рублей на человека, экскурсионные — от 15 тысяч рублей", — уточнили в ассоциации.Второй этап программы стимулирования турпоездок по России стартовал в полночь на четверг и продлится до 5 декабря. В это время все желающие могут приобрести туры и размещение в гостиницах с последующими кешбэком 20 процентов стоимости услуг. Максимальный размер возврата увеличен до 20 тысяч рублей, минимальная длительность тура или проживания в средствах размещения уменьшена с четырех до двух ночей. Путешествие можно начать с момента оплаты и вернуться до 23.59 мск 10 января 2021 года.

https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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