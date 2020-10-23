Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201023/keshbek-1581183739.html
Названы самые востребованные регионы при продаже туров с кешбэком
Первая неделя продаж туров в рамках второго этапа программы кешбэка показала, что наибольшим спросом, как и летом, пользуются южные направления – Краснодарский... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T15:52
2020-10-23T15:52
цены
туры
туризм
кешбэк
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
сочи
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152986/08/1529860893_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_ac3fd875ad7a0e0d62e27c0306c0eb13.jpg
<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Первая неделя продаж туров в рамках второго этапа программы кешбэка показала, что наибольшим спросом, как и летом, пользуются южные направления – Краснодарский край и Крым, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).Замыкают тройку лидеров Кавминводы, но отрыв по количеству проданных путевок от Сочи и Крыма значителен."Существенно разнится средний чек тура с кешбэком на разных направлениях, по видам туризма, а также в зависимости от дат заезда — новогодний период дороже. У большинства опрошенных компаний средний чек путевки по акции стоит сейчас 25-35 тысяч рублей за тур. "Лечебно-оздоровительные туры с возвратом средств продаются от 30 тысяч рублей на человека, экскурсионные — от 15 тысяч рублей", — уточнили в ассоциации.Второй этап программы стимулирования турпоездок по России стартовал в полночь на четверг и продлится до 5 декабря. В это время все желающие могут приобрести туры и размещение в гостиницах с последующими кешбэком 20 процентов стоимости услуг. Максимальный размер возврата увеличен до 20 тысяч рублей, минимальная длительность тура или проживания в средствах размещения уменьшена с четырех до двух ночей. Путешествие можно начать с момента оплаты и вернуться до 23.59 мск 10 января 2021 года.
https://ria.ru/20201021/keshbek-1580699653.html
сочи
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152986/08/1529860893_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_c4cff5f28a8416afc84a5efbc4dd9145.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
цены, туры, кешбэк, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, сочи, краснодарский край

Названы самые востребованные регионы при продаже туров с кешбэком

15:52 23.10.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСкоростной электропоезд "Ласточка" в Сочи
Скоростной электропоезд Ласточка в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Первая неделя продаж туров в рамках второго этапа программы кешбэка показала, что наибольшим спросом, как и летом, пользуются южные направления – Краснодарский край и Крым, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Замыкают тройку лидеров Кавминводы, но отрыв по количеству проданных путевок от Сочи и Крыма значителен.
"Существенно разнится средний чек тура с кешбэком на разных направлениях, по видам туризма, а также в зависимости от дат заезда — новогодний период дороже. У большинства опрошенных компаний средний чек путевки по акции стоит сейчас 25-35 тысяч рублей за тур. "Лечебно-оздоровительные туры с возвратом средств продаются от 30 тысяч рублей на человека, экскурсионные — от 15 тысяч рублей", — уточнили в ассоциации.
Второй этап программы стимулирования турпоездок по России стартовал в полночь на четверг и продлится до 5 декабря. В это время все желающие могут приобрести туры и размещение в гостиницах с последующими кешбэком 20 процентов стоимости услуг.
Максимальный размер возврата увеличен до 20 тысяч рублей, минимальная длительность тура или проживания в средствах размещения уменьшена с четырех до двух ночей. Путешествие можно начать с момента оплаты и вернуться до 23.59 мск 10 января 2021 года.
#НеПростоБаня в Сочи - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 08:00Туризм
Туры для экономных: куда поехать сейчас и на Новый год
 
ТуризмЦеныТурыКешбэкТуризмАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмСочиКраснодарский край
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
Лента новостейМолния