https://ria.ru/20201023/karabakh-1581266739.html

Ереван заявил об уничтожении подразделения азербайджанского спецназа

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян сообщила в пятницу об уничтожении на юге Нагорного Карабаха крупного подразделения азербайджанского спецназа. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T19:35

2020-10-23T19:35

2020-10-23T21:09

москва

сша

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обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

минобороны армении

нагорный карабах

азербайджан

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 23 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь минобороны <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Шушан Степанян сообщила в пятницу об уничтожении на юге <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорного Карабаха</a> крупного подразделения азербайджанского спецназа."На южном направлении (в Карабахе - ред.) в результате успешных действий армянских сил уничтожено крупное подразделение спецназа противника, девять единиц техники, часть техники захвачена. Взят в плен военнослужащий азербайджанских вооруженных сил, которого сейчас оперируют армянские военные врачи", - написала Степанян в <a href="https://www.facebook.com/shushanstepanyan/posts/3354536424582494" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджан</a> обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

https://ria.ru/20201023/karabakh-1581226868.html

zz 810 так они и до Баку дойдут... 44

Марс Валиулин Все эти шушанши, вообще-то, уже заработали себе звание военных преступников. Так, что радоваться им особо не стоило бы. 20

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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