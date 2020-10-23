https://ria.ru/20201023/karabakh-1581189531.html

Ереван заявил об уничтожении 588 единиц военной техники в Карабахе

Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил в пятницу об уничтожении 588 единиц бронетехники и 206 беспилотников... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T14:18

2020-10-23T14:18

2020-10-23T19:01

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 23 окт — РИА Новости.</strong> Действующий при правительстве <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> Армянский единый информационный центр заявил в пятницу об уничтожении 588 единиц бронетехники и 206 беспилотников Вооруженных сил <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> с начала эскалации конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank" data-auto="true">Нагорном Карабахе</a>."В целом уничтожены 206 беспилотников, 16 вертолетов, 24 самолета, 588 единиц бронетехники, четыре тяжелые огнеметные системы", — говорится в сообщении, размещенном на странице центра в <a href="https://www.facebook.com/ArmenianUnifiedInfoCenter/" target="_blank" rel="nofollow noopener">фейсбуке</a>. По оценкам властей Армении, азербайджанские Вооруженные силы потеряли в боевых действиях 6539 человек.Согласно данным центра, за минувшие сутки были сбиты еще четыре азербайджанских беспилотника, подбиты восемь единиц бронетехники, "есть 80 погибших".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>. Армения объявила военное положение и — впервые — всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку <a href="http://ria.ru/location_Baku/" target="_blank" data-auto="true">Баку</a> оказывает <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкара</a>. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге <a href="http://ria.ru/location_Yerevan/" target="_blank" data-auto="true">Ереван</a> и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.

ДАРТ ВЕЙДЕР Тогда армяне вообще могут не заморачиваться теперь. Судя по данным они уже раз 5 уничтожили армию Азербайджана. 36

Рауль Джокер Опять не то курнули 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-10-23T14:18 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире