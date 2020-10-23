В Карабахе сообщили о локальных боях по всей линии соприкосновения
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела в селе Карадаглы Агдамского района в Азербайджане
ЕРЕВАН, 23 окт - РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщила в пятницу о локальных боях по всей линии соприкосновения.
"В данный момент бои местного значения идут по всем направлениям линии фронта. Подразделения Армии обороны Карабаха проводят операции по обнаружению и уничтожению диверсионных групп, состоящих из террористов-наемников", - говорится в сообщении, размещенном на странице карабахской армии в Facebook.
Գիշերվա ընթացքում արցախա-ադրբեջանական հակամարտության գոտում հարաբերական կայուն-լարված իրադրությունը փոփոխության չի...Опубликовано Պաշտպանության Բանակ/ Artsakh Defence Army/ Армия обороны Арцаха Четверг, 22 октября 2020 г.
Отмечается, что в ночь на пятницу стабильно напряженная ситуация в зоне конфликта не изменилась. "На отдельных участках продолжались артиллерийские дуэли и перестрелки. Вечером, враг, вновь нарушив нормы международного гуманитарного права, подверг ракетному удару город Аскеран, а в полночь - Мартакерт", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.