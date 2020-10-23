https://ria.ru/20201023/islamisty-1581134144.html

В КЧР и Дагестане ликвидировали две ячейки исламистов

Сотрудники ФСБ разоблачили в Карачаево-Черкесии и Дагестане две ячейки международных террористов из "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, призывавших отвергать светские... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T09:53

2020-10-23T09:53

2020-10-23T12:00

республика дагестан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

избербаш

махачкала

каспийск

происшествия

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Сотрудники <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> разоблачили в Карачаево-Черкесии и Дагестане две ячейки международных террористов из "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, призывавших отвергать светские власти и строить халифат, сообщает спецслужба в пятницу."В Малокарачаевском районе КЧР и в городах <a href="http://ria.ru/location_Makhachkala/" target="_blank" data-auto="true">Махачкала</a>, Каспийск и Избербаш Дагестана пресечена деятельность двух ячеек международного экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"* общей численностью более 20 человек", — говорится в релизе.Как отмечает ФСБ, "такфириты" пропагандировали радикальную идеологию и вербовали сторонников."Призывали верующих отвергать светские законы и институты гражданского общества, а также выступали за создание на территории <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a> теократического исламского государства — халифата", — добавляется в сообщении.У исламистов изъяли три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, а также большое количество экстремистской литературы.<em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200703/1573854883.html

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избербаш

махачкала

каспийск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Задержание исламистов в Карачаево-Черкесии и Дагестане. Кадры ФСБ Сотрудники ФСБ разоблачили в Карачаево-Черкесии и Дагестане две ячейки международных террористов из "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*, призывавших отвергать светские власти и строить халифат 2020-10-23T09:53 true PT2M35S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), избербаш, махачкала, каспийск, происшествия