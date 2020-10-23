Глава МСП Банка: частные инвестиции поднимут малый и средний бизнес
© Фото : Корпорация МСППредседатель Правления, Член Наблюдательного совета Голованов Дмитрий
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Потенциальный объем инвестиций в малый и средний бизнес России со стороны физических лиц превышает 30 триллионов рублей, считает председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, выступивший на расширенном заседания президиума правления и совета регионов "Опоры России".
"На сайте ЦБ РФ сообщается, что остатки по счетам населения превышают 32 триллиона рублей. При этом ставки по вкладам снижаются – с 5,5% в январе они упали до 4,1% в августе. Инвесторов, которые делают вклады в коммерческие банки, доходность уже не радует. Рост по вкладам физических лиц с января по август составляет всего 0,4%. Итак, мы видим довольно большой объем средств, которые скопились на сегодняшний день на счетах физических лиц, которые являются реальным источником финансирования наиболее приоритетных и нужных проектов для экономики РФ. С другой стороны, мы видим сравнительно малый объем кредитования предпринимателей", — сказал Голованов.
По его словам, инструментами частного кредитования малого и среднего бизнеса может стать, во-первых, облигации и секьютиризированные бумаги, выпускаемые предприятиями. Также планируется развивать краудфандинг - коллективное финансирование малого и среднего бизнеса за счет ресурсов физических лиц. Перспективным направлением представляется и факторинг - разновидность беззалогового кредита для организаций, предоставляющих своим клиентам товары или же услуги при условии отсрочки платежей.
"Это наборы инструментов, которые могут уже в ближайшее время создать дополнительную опору финансирования малого и среднего предпринимательства. Не только банковские кредиты, не только элементы поддержки и государственного субсидирования, но и привлечение рыночных источников позволят оказать поддержку предпринимателям", — пояснил Голованов.
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Как ранее сообщила на совещании президента РФ с членами правительства председатель Банка России Эльвира Набиуллина, ЦБ РФ намерен развивать новые формы инвестирования для розничных инвесторов. . По ее словам, в России появился большой класс розничных инвесторов, то есть, "граждане пошли на финансовый рынок". Как считает Набиуллина, это связано, в том числе, и с тем, что ставки по депозитам снижаются, и часть граждан смотрят на альтернативы вложений своих средств.