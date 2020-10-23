https://ria.ru/20201023/investitsii-1581238047.html

Глава МСП Банка: частные инвестиции поднимут малый и средний бизнес

Потенциальный объем инвестиций в малый и средний бизнес России со стороны физических лиц превышает 30 триллионов рублей, считает председатель правления МСП... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:30

2020-10-23T17:30

2020-10-23T17:30

малый бизнес

дмитрий голованов

мсп банк

центральный банк рф (цб рф)

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. </strong>Потенциальный объем инвестиций в малый и средний бизнес России со стороны физических лиц превышает 30 триллионов рублей, считает председатель правления <a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банка</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Golovanov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Голованов</a>, выступивший на расширенном заседания президиума правления и совета регионов "Опоры России"."На сайте <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ сообщается, что остатки по счетам населения превышают 32 триллиона рублей. При этом ставки по вкладам снижаются – с 5,5% в январе они упали до 4,1% в августе. Инвесторов, которые делают вклады в коммерческие банки, доходность уже не радует. Рост по вкладам физических лиц с января по август составляет всего 0,4%. Итак, мы видим довольно большой объем средств, которые скопились на сегодняшний день на счетах физических лиц, которые являются реальным источником финансирования наиболее приоритетных и нужных проектов для экономики РФ. С другой стороны, мы видим сравнительно малый объем кредитования предпринимателей", — сказал Голованов.По его словам, инструментами частного кредитования малого и среднего бизнеса может стать, во-первых, облигации и секьютиризированные бумаги, выпускаемые предприятиями. Также планируется развивать краудфандинг - коллективное финансирование малого и среднего бизнеса за счет ресурсов физических лиц. Перспективным направлением представляется и факторинг - разновидность беззалогового кредита для организаций, предоставляющих своим клиентам товары или же услуги при условии отсрочки платежей."Это наборы инструментов, которые могут уже в ближайшее время создать дополнительную опору финансирования малого и среднего предпринимательства. Не только банковские кредиты, не только элементы поддержки и государственного субсидирования, но и привлечение рыночных источников позволят оказать поддержку предпринимателям", — пояснил Голованов.Как ранее сообщила на совещании президента РФ с членами правительства председатель Банка России <a href="http://ria.ru/person_EHlvira_Nabiullina/" target="_blank" data-auto="true">Эльвира Набиуллина</a>, ЦБ РФ намерен развивать новые формы инвестирования для розничных инвесторов. . По ее словам, в России появился большой класс розничных инвесторов, то есть, "граждане пошли на финансовый рынок". Как считает Набиуллина, это связано, в том числе, и с тем, что ставки по депозитам снижаются, и часть граждан смотрят на альтернативы вложений своих средств.

https://ria.ru/20201015/sekyuritizatsiya-1580012237.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

малый бизнес, дмитрий голованов, мсп банк, центральный банк рф (цб рф), новости компаний - экономика