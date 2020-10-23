https://ria.ru/20201023/finansirovanie-1581230323.html

Собянин рассказал о финансировании бюджетного сектора в период пандемии

Ситуация с коронавирусом остается сложной, но власти Москвы постарались даже в период роста эпидемии не ограничивать деятельность экономики, заявил мэр столицы... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T17:00

2020-10-23T17:00

2020-10-23T17:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская федерация профсоюзов

здоровье - общество

сергей собянин

михаил антонцев

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом остается сложной, но власти <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a> постарались даже в период роста эпидемии не ограничивать деятельность экономики, заявил мэр столицы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> на встрече с главой Московской федерации профсоюзов Михаилом Антонцевым.Мэр высказал надежду, что сейчас идут последние месяцы трудного периода, что в конце концов Москва справится с пандемией.Собянин также поблагодарил <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Antoncev" target="_blank">Антонцева</a> за сотрудничество."Хотел поблагодарить вас, в вашем лице профсоюзы за активное участие в период пандемии в выработке, принятии мер, которые оказали серьезное воздействие, помощь для малого, среднего бизнеса, пострадавших отраслей, дополнительных мер социальной защиты, в том числе дополнительных выплат трудящимся, которые остались без работы. В Москве была установлена самые высокие выплаты, все это сгладило острую социальную экономическую напряженность", - подчеркнул Собянин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201023/metro-1581198540.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская федерация профсоюзов, здоровье - общество, сергей собянин, михаил антонцев, москва, общество