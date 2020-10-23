Собянин рассказал о финансировании бюджетного сектора в период пандемии
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом остается сложной, но власти Москвы постарались даже в период роста эпидемии не ограничивать деятельность экономики, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с главой Московской федерации профсоюзов Михаилом Антонцевым.
"На сегодняшний день ситуация остается сложной, мы живем в период определенных ограничений, и хотя максимально постарались даже в период роста эпидемии коронавируса не ограничивать деятельность секторов экономики, чтобы максимально оградить от убытков, проблем, связанных с экономикой. Но и в том числе по вашим предложениям мы обеспечили финансирование всего бюджетного сектора таким образом, чтобы заработная плата по здравоохранению, образованию, культуре в этот период времени, несмотря на то, что доходы там значительно упали, особенно в культуре, оставалась на прежнем уровне, вне зависимости от количества посетителей, внебюджетных доходов и так далее", - сказал Собянин.
Мэр высказал надежду, что сейчас идут последние месяцы трудного периода, что в конце концов Москва справится с пандемией.
Собянин также поблагодарил Антонцева за сотрудничество.
"Хотел поблагодарить вас, в вашем лице профсоюзы за активное участие в период пандемии в выработке, принятии мер, которые оказали серьезное воздействие, помощь для малого, среднего бизнеса, пострадавших отраслей, дополнительных мер социальной защиты, в том числе дополнительных выплат трудящимся, которые остались без работы. В Москве была установлена самые высокие выплаты, все это сгладило острую социальную экономическую напряженность", - подчеркнул Собянин.
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