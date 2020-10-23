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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201023/finansirovanie-1581230323.html
Собянин рассказал о финансировании бюджетного сектора в период пандемии
Ситуация с коронавирусом остается сложной, но власти Москвы постарались даже в период роста эпидемии не ограничивать деятельность экономики, заявил мэр столицы... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T17:00
2020-10-23T17:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская федерация профсоюзов
здоровье - общество
сергей собянин
михаил антонцев
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с коронавирусом остается сложной, но власти <a href="https://ria.ru/location_Moskva" target="_blank">Москвы</a> постарались даже в период роста эпидемии не ограничивать деятельность экономики, заявил мэр столицы <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin" target="_blank">Сергей Собянин</a> на встрече с главой Московской федерации профсоюзов Михаилом Антонцевым.Мэр высказал надежду, что сейчас идут последние месяцы трудного периода, что в конце концов Москва справится с пандемией.Собянин также поблагодарил <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Antoncev" target="_blank">Антонцева</a> за сотрудничество."Хотел поблагодарить вас, в вашем лице профсоюзы за активное участие в период пандемии в выработке, принятии мер, которые оказали серьезное воздействие, помощь для малого, среднего бизнеса, пострадавших отраслей, дополнительных мер социальной защиты, в том числе дополнительных выплат трудящимся, которые остались без работы. В Москве была установлена самые высокие выплаты, все это сгладило острую социальную экономическую напряженность", - подчеркнул Собянин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская федерация профсоюзов, здоровье - общество, сергей собянин, михаил антонцев, москва, общество

Собянин рассказал о финансировании бюджетного сектора в период пандемии

17:00 23.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСергей Собянин
Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом остается сложной, но власти Москвы постарались даже в период роста эпидемии не ограничивать деятельность экономики, заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с главой Московской федерации профсоюзов Михаилом Антонцевым.

"На сегодняшний день ситуация остается сложной, мы живем в период определенных ограничений, и хотя максимально постарались даже в период роста эпидемии коронавируса не ограничивать деятельность секторов экономики, чтобы максимально оградить от убытков, проблем, связанных с экономикой. Но и в том числе по вашим предложениям мы обеспечили финансирование всего бюджетного сектора таким образом, чтобы заработная плата по здравоохранению, образованию, культуре в этот период времени, несмотря на то, что доходы там значительно упали, особенно в культуре, оставалась на прежнем уровне, вне зависимости от количества посетителей, внебюджетных доходов и так далее", - сказал Собянин.

Мэр высказал надежду, что сейчас идут последние месяцы трудного периода, что в конце концов Москва справится с пандемией.
Собянин также поблагодарил Антонцева за сотрудничество.
"Хотел поблагодарить вас, в вашем лице профсоюзы за активное участие в период пандемии в выработке, принятии мер, которые оказали серьезное воздействие, помощь для малого, среднего бизнеса, пострадавших отраслей, дополнительных мер социальной защиты, в том числе дополнительных выплат трудящимся, которые остались без работы. В Москве была установлена самые высокие выплаты, все это сгладило острую социальную экономическую напряженность", - подчеркнул Собянин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская федерация профсоюзовЗдоровье - ОбществоСергей СобянинМихаил АнтонцевМоскваОбщество
 
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