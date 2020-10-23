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https://ria.ru/20201023/cyrus-1581025022.html
Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО
Майли Сайрус рассказала на страницах издания Interview, что не только видела однажды НЛО, но и смотрела в глаза пришельцу. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T03:40
2020-10-23T03:44
культура
майли сайрус
стиль жизни
музыка
новости культуры
калифорния
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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Майли Сайрус <a href="https://www.interviewmagazine.com/fashion/rick-owens-and-miley-cyrus-discuss-ufos-rock-stars-tour-bus-moncler" target="_blank">рассказала</a> на страницах издания Interview, что не только видела однажды НЛО, но и смотрела в глаза пришельцу. Певица отвечала на вопросы американского модельера и дизайнера одежды Рика Оуэнса.Она вспомнила, как ехала с подругой в автомобиле по Сан-Бернардино (Калифорния). Обе заметили, что за ними движется НЛО.Исполнительница назвала его "летающей снегоуборочной машиной" и уточнила, что он "светился желтым", а впереди у него был "большой ковш". "Я видела, как он летал, и моя подруга тоже. На дороге была еще парочка машин, и они также остановились, чтобы получше его рассмотреть. Я уверена, что мне не показалось",— уточнила она.Певица поделилась, что она не чувствовала, что ей что-то угрожает, но заметила, что в передней части НЛО кто-то сидит."Кто-то наблюдал за мной, и вот это меня действительно потрясло. Я смотрела в глаза тому, что никак не укладывалось в моей голове. Я отходила потом пять дней и не могла заставить себя взглянуть на небо. Боялась, что они появятся снова", — рассказала певица.
https://ria.ru/20200915/syrus-1577232046.html
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майли сайрус, стиль жизни, музыка, новости культуры, калифорния

Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО

03:40 23.10.2020 (обновлено: 03:44 23.10.2020)
 
© AP Photo / Jordan Strauss/InvisionПевица Майли Сайрус
Певица Майли Сайрус - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© AP Photo / Jordan Strauss/Invision
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Майли Сайрус рассказала на страницах издания Interview, что не только видела однажды НЛО, но и смотрела в глаза пришельцу.
Певица отвечала на вопросы американского модельера и дизайнера одежды Рика Оуэнса.
Она вспомнила, как ехала с подругой в автомобиле по Сан-Бернардино (Калифорния). Обе заметили, что за ними движется НЛО.
Исполнительница назвала его "летающей снегоуборочной машиной" и уточнила, что он "светился желтым", а впереди у него был "большой ковш".
"Я видела, как он летал, и моя подруга тоже. На дороге была еще парочка машин, и они также остановились, чтобы получше его рассмотреть. Я уверена, что мне не показалось",— уточнила она.
Певица поделилась, что она не чувствовала, что ей что-то угрожает, но заметила, что в передней части НЛО кто-то сидит.
"Кто-то наблюдал за мной, и вот это меня действительно потрясло. Я смотрела в глаза тому, что никак не укладывалось в моей голове. Я отходила потом пять дней и не могла заставить себя взглянуть на небо. Боялась, что они появятся снова", — рассказала певица.
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