https://ria.ru/20201023/cyrus-1581025022.html

Майли Сайрус рассказала о встрече с НЛО

Майли Сайрус рассказала на страницах издания Interview, что не только видела однажды НЛО, но и смотрела в глаза пришельцу. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T03:40

2020-10-23T03:40

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калифорния

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<strong>МОСКВА, 23 окт – РИА Новости</strong>. Майли Сайрус <a href="https://www.interviewmagazine.com/fashion/rick-owens-and-miley-cyrus-discuss-ufos-rock-stars-tour-bus-moncler" target="_blank">рассказала</a> на страницах издания Interview, что не только видела однажды НЛО, но и смотрела в глаза пришельцу. Певица отвечала на вопросы американского модельера и дизайнера одежды Рика Оуэнса.Она вспомнила, как ехала с подругой в автомобиле по Сан-Бернардино (Калифорния). Обе заметили, что за ними движется НЛО.Исполнительница назвала его "летающей снегоуборочной машиной" и уточнила, что он "светился желтым", а впереди у него был "большой ковш". "Я видела, как он летал, и моя подруга тоже. На дороге была еще парочка машин, и они также остановились, чтобы получше его рассмотреть. Я уверена, что мне не показалось",— уточнила она.Певица поделилась, что она не чувствовала, что ей что-то угрожает, но заметила, что в передней части НЛО кто-то сидит."Кто-то наблюдал за мной, и вот это меня действительно потрясло. Я смотрела в глаза тому, что никак не укладывалось в моей голове. Я отходила потом пять дней и не могла заставить себя взглянуть на небо. Боялась, что они появятся снова", — рассказала певица.

https://ria.ru/20200915/syrus-1577232046.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майли сайрус, стиль жизни, музыка, новости культуры, калифорния