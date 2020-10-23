https://ria.ru/20201023/byudzhet-1581164470.html

Мишустин и Медведев обсудили подготовку нового трехлетнего бюджета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обсудили подготовку нового трехлетнего бюджета РФ и... РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T12:19

2020-10-23T12:19

2020-10-23T12:29

россия

михаил мишустин

дмитрий медведев

госдума рф

единая россия

политика

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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a> и заместитель председателя Совета безопасности РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a> обсудили подготовку нового трехлетнего бюджета РФ и сошлись во мнении, что он должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сообщает пресс-служба правительства.В конце сентября правительство внесло в <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдуму</a> проект бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, где совместная работа над ним продолжается уже в новом, более широком формате.Собеседники сошлись во мнении, что итоговый документ должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сформулированных президентом. Именно на достижение этих задач направлена совместная работа представителей партии и членов правительства.Мишустин также отметил большой вклад "<a href="https://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija" target="_blank">Единой России</a>" в решение вопросов текущей повестки. "Правительство внимательно относится ко всем инициативам представителей партии по улучшению ситуации в экономике и созданию достойных условий жизни людей", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20200716/1574442581.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика