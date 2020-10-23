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Мишустин и Медведев обсудили подготовку нового трехлетнего бюджета
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обсудили подготовку нового трехлетнего бюджета РФ и... РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T12:19
2020-10-23T12:29
россия
михаил мишустин
дмитрий медведев
госдума рф
единая россия
политика
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<strong>МОСКВА, 23 окт - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a> и заместитель председателя Совета безопасности РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev" target="_blank">Дмитрий Медведев</a> обсудили подготовку нового трехлетнего бюджета РФ и сошлись во мнении, что он должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сообщает пресс-служба правительства.В конце сентября правительство внесло в <a href="https://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF" target="_blank">Госдуму</a> проект бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, где совместная работа над ним продолжается уже в новом, более широком формате.Собеседники сошлись во мнении, что итоговый документ должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сформулированных президентом. Именно на достижение этих задач направлена совместная работа представителей партии и членов правительства.Мишустин также отметил большой вклад "<a href="https://ria.ru/organization_Edinaja_Rossija" target="_blank">Единой России</a>" в решение вопросов текущей повестки. "Правительство внимательно относится ко всем инициативам представителей партии по улучшению ситуации в экономике и созданию достойных условий жизни людей", – подчеркнул он.
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россия, михаил мишустин, дмитрий медведев, госдума рф, единая россия, политика

Мишустин и Медведев обсудили подготовку нового трехлетнего бюджета

12:19 23.10.2020 (обновлено: 12:29 23.10.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обсудили подготовку нового трехлетнего бюджета РФ и сошлись во мнении, что он должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сообщает пресс-служба правительства.
В конце сентября правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов, где совместная работа над ним продолжается уже в новом, более широком формате.

"Обсуждалась, в частности, подготовка проекта нового трехлетнего бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Работа над ним велась при активном участии представителей "Единой России", включая рассмотрение наиболее важных вопросов, связанных с приоритетами финансирования", - говорится в сообщении по итогам встречи Мишустина и Медведева.

Собеседники сошлись во мнении, что итоговый документ должен сохранить социальную направленность и обеспечить реализацию национальных целей развития, сформулированных президентом. Именно на достижение этих задач направлена совместная работа представителей партии и членов правительства.
Мишустин также отметил большой вклад "Единой России" в решение вопросов текущей повестки. "Правительство внимательно относится ко всем инициативам представителей партии по улучшению ситуации в экономике и созданию достойных условий жизни людей", – подчеркнул он.
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РоссияМихаил МишустинДмитрий МедведевГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
 
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