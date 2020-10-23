https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581225238.html

Белорусские правозащитники приняли заявление о поправках в конституцию

Правозащитные организации Белоруссии приняли заявление, в котором выразили сомнение в возможности организации эффективного обсуждения в настоящее время поправок РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T16:35

2020-10-23T16:35

2020-10-23T16:35

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 23 окт – РИА Новости.</strong> Правозащитные организации <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> приняли заявление, в котором выразили сомнение в возможности организации эффективного обсуждения в настоящее время поправок в конституцию страны."В условиях катастрофического положения с правами человека,... полной девальвации принципа верховенства права, в атмосфере страха и запугивания, а также учитывая то, что ряд участников потенциального процесса диалога, пользующихся поддержкой значительной части белорусского общества, находятся в заключении, некоторые – де-факто в изгнании из страны, невозможно проводить действительно инклюзивный и эффективный процесс обсуждения изменений в конституцию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте незарегистрированного правозащитного центра "<a href="http://ria.ru/organization_Vesna/" target="_blank" data-auto="true">Весна</a>". Под ним подписались 11 правозащитных центров и общественных объединений.Подписанты считают, что "организованный властями процесс обсуждения изменений в конституцию является попыткой замолчать грубейшие нарушения прав человека, включая пытки в отношении тысяч задержанных". Они заявляют, что в стране более 100 заключенных, признанных политическими, преследованию подвергаются журналисты, адвокаты и правозащитники. В заявлении говорится, что не возбуждено ни одного уголовного дела о чрезмерном применении силы со стороны правоохранителей к протестующим."Мы считаем важным процесс реформирования конституции, в том числе для обеспечения реального разделения властей, для создания дополнительных мер по защите прав человека", - отмечается в заявлении. Однако, по мнению правозащитников, "эффективный диалог по обсуждению предложений по изменению конституции возможен только в случае деэскалации ситуации в стране". Правозащитники призывают прекратить действия, к которым, по их словам, прибегали власти - преследования инакомыслящих, задержания демонстрантов, а также освободить заключенных, которых они считают политическими, и начать привлечение к уголовной ответственности всех лиц, якобы причастных к жестокому обращению с задержанными."Процесс обсуждения … должен основываться на открытых и четких правилах, с определением конкретных сроков; участие в конституционной реформе для различных групп должно быть ясным и инклюзивным; комиссия по обсуждению предложений по изменению конституции должна быть сформирована прозрачно и включать в себе представителей всего спектра некоммерческих организаций и инициатив", - убеждены правозащитники. По их мнению, проведение референдума должно быть организовано новыми составами ЦИК и местных комиссий и ему должна предшествовать реформа избирательного законодательства.Десятого октября президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании и с тех пор содержались под стражей в различных следственных изоляторах, обсудил с ними вопросы конституции. Второго октября Палата представителей объявила до 25 октября сбор предложений граждан по внесению изменений в Конституцию Белоруссии. До этого спикер нижней палаты парламента Владимир Андрейченко заявил, что в обществе созрел определенный запрос на перемены, и поручил в этой связи депутатам изучить мнение граждан по поводу реформы конституции.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201009/konstitutsiya-1579047061.html

https://ria.ru/20200914/putin-1577218914.html

https://ria.ru/20201023/lukashenko-1581176624.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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