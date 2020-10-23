https://ria.ru/20201023/adygeya-1581182520.html

Кумпилов обсудил в правительстве празднование столетия образования Адыгеи

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил в правительстве РФ подготовку к празднованию 100-летия образования республики, сообщает его пресс-служба. РИА Новости, 23.10.2020

2020-10-23T13:53

2020-10-23T13:53

2020-10-23T13:53

республика адыгея

дмитрий чернышенко

мурат кумпилов

республика адыгея

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости.</strong> Глава Адыгеи <a href="https://ria.ru/person_Murat_Kumpilov" target="_blank">Мурат Кумпилов</a> обсудил в правительстве РФ подготовку к празднованию 100-летия образования республики, сообщает его пресс-служба.В 2022 году <a href="https://ria.ru/location_Adygeja" target="_blank">Адыгея</a> будет праздновать 100-летие образования республики. Ранее на уровне правительства РФ состоялся ряд заседаний оргкомитета, был составлен и утвержден обширный план праздничных мероприятий, который уже начал выполняться.Отмечается также, что в настоящее время в республике идет подготовка к изданию культурно-исторических альбомов, каталогов, краеведческой литературы, созданию историко-документального фильма "Становление" и анимационного фильма по мотивам адыгских сказок "Наказы отца". Уже отреставрирован памятник истории и культуры "Монумент Дружбы" в честь 400-летия присоединения Адыгеи к России.В ходе встречи Кумпилов и <a href="https://ria.ru/person_DmitrijjCHernyshenko" target="_blank">Чернышенко</a> обсудили перспективы реализации еще ряда важных для республики проектов, связанных со строительством и реконструкцией объектов культуры, здравоохранения, спорта, общественных территорий и транспортной инфраструктуры, а также реализации в Адыгее госпрограмм и нацпроектов в этих областях."В целом проводимые мероприятия в рамках нацпроектов и празднования 100-летия Республики Адыгея получили одобрение заместителя Председателя Правительства России. По обсуждаемым проектам, для которых необходима федеральная поддержка и финансирование, будут даны соответствующие поручения руководителям заинтересованных ведомств правительства РФ", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20200820/dorogi-1576055720.html

республика адыгея

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, мурат кумпилов, республика адыгея, общество