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Республика Адыгея
https://ria.ru/20201023/adygeya-1581182520.html
Кумпилов обсудил в правительстве празднование столетия образования Адыгеи
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил в правительстве РФ подготовку к празднованию 100-летия образования республики, сообщает его пресс-служба. РИА Новости, 23.10.2020
2020-10-23T13:53
2020-10-23T13:53
республика адыгея
дмитрий чернышенко
мурат кумпилов
республика адыгея
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости.</strong> Глава Адыгеи <a href="https://ria.ru/person_Murat_Kumpilov" target="_blank">Мурат Кумпилов</a> обсудил в правительстве РФ подготовку к празднованию 100-летия образования республики, сообщает его пресс-служба.В 2022 году <a href="https://ria.ru/location_Adygeja" target="_blank">Адыгея</a> будет праздновать 100-летие образования республики. Ранее на уровне правительства РФ состоялся ряд заседаний оргкомитета, был составлен и утвержден обширный план праздничных мероприятий, который уже начал выполняться.Отмечается также, что в настоящее время в республике идет подготовка к изданию культурно-исторических альбомов, каталогов, краеведческой литературы, созданию историко-документального фильма "Становление" и анимационного фильма по мотивам адыгских сказок "Наказы отца". Уже отреставрирован памятник истории и культуры "Монумент Дружбы" в честь 400-летия присоединения Адыгеи к России.В ходе встречи Кумпилов и <a href="https://ria.ru/person_DmitrijjCHernyshenko" target="_blank">Чернышенко</a> обсудили перспективы реализации еще ряда важных для республики проектов, связанных со строительством и реконструкцией объектов культуры, здравоохранения, спорта, общественных территорий и транспортной инфраструктуры, а также реализации в Адыгее госпрограмм и нацпроектов в этих областях."В целом проводимые мероприятия в рамках нацпроектов и празднования 100-летия Республики Адыгея получили одобрение заместителя Председателя Правительства России. По обсуждаемым проектам, для которых необходима федеральная поддержка и финансирование, будут даны соответствующие поручения руководителям заинтересованных ведомств правительства РФ", - добавляется в релизе.
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дмитрий чернышенко, мурат кумпилов, республика адыгея, общество

Кумпилов обсудил в правительстве празднование столетия образования Адыгеи

13:53 23.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил в правительстве РФ подготовку к празднованию 100-летия образования республики, сообщает его пресс-служба.
В 2022 году Адыгея будет праздновать 100-летие образования республики. Ранее на уровне правительства РФ состоялся ряд заседаний оргкомитета, был составлен и утвержден обширный план праздничных мероприятий, который уже начал выполняться.

"В рамках рабочей поездки в Москву глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко, который теперь курирует вопросы подготовки и празднования 100-летия образования Республики Адыгея... Кумпилов проинформировал о проводимой и предстоящей работе. В соответствии с планом предусмотрено большое число культурно-массовых мероприятий, выставок, конкурсов, гастролей театров и концертных организаций, а также международных и межрегиональных фестивалей... Кроме того, запланированы мероприятия, которые направлены на снятие инфраструктурных ограничений и реконструкцию социальных учреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в настоящее время в республике идет подготовка к изданию культурно-исторических альбомов, каталогов, краеведческой литературы, созданию историко-документального фильма "Становление" и анимационного фильма по мотивам адыгских сказок "Наказы отца". Уже отреставрирован памятник истории и культуры "Монумент Дружбы" в честь 400-летия присоединения Адыгеи к России.
В ходе встречи Кумпилов и Чернышенко обсудили перспективы реализации еще ряда важных для республики проектов, связанных со строительством и реконструкцией объектов культуры, здравоохранения, спорта, общественных территорий и транспортной инфраструктуры, а также реализации в Адыгее госпрограмм и нацпроектов в этих областях.
"В целом проводимые мероприятия в рамках нацпроектов и празднования 100-летия Республики Адыгея получили одобрение заместителя Председателя Правительства России. По обсуждаемым проектам, для которых необходима федеральная поддержка и финансирование, будут даны соответствующие поручения руководителям заинтересованных ведомств правительства РФ", - добавляется в релизе.
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Республика АдыгеяДмитрий ЧернышенкоМурат КумпиловРеспублика АдыгеяОбщество
 
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