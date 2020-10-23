Кумпилов обсудил в правительстве празднование столетия образования Адыгеи
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
КРАСНОДАР, 23 окт - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов обсудил в правительстве РФ подготовку к празднованию 100-летия образования республики, сообщает его пресс-служба.
В 2022 году Адыгея будет праздновать 100-летие образования республики. Ранее на уровне правительства РФ состоялся ряд заседаний оргкомитета, был составлен и утвержден обширный план праздничных мероприятий, который уже начал выполняться.
"В рамках рабочей поездки в Москву глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко, который теперь курирует вопросы подготовки и празднования 100-летия образования Республики Адыгея... Кумпилов проинформировал о проводимой и предстоящей работе. В соответствии с планом предусмотрено большое число культурно-массовых мероприятий, выставок, конкурсов, гастролей театров и концертных организаций, а также международных и межрегиональных фестивалей... Кроме того, запланированы мероприятия, которые направлены на снятие инфраструктурных ограничений и реконструкцию социальных учреждений", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в настоящее время в республике идет подготовка к изданию культурно-исторических альбомов, каталогов, краеведческой литературы, созданию историко-документального фильма "Становление" и анимационного фильма по мотивам адыгских сказок "Наказы отца". Уже отреставрирован памятник истории и культуры "Монумент Дружбы" в честь 400-летия присоединения Адыгеи к России.
В ходе встречи Кумпилов и Чернышенко обсудили перспективы реализации еще ряда важных для республики проектов, связанных со строительством и реконструкцией объектов культуры, здравоохранения, спорта, общественных территорий и транспортной инфраструктуры, а также реализации в Адыгее госпрограмм и нацпроектов в этих областях.
"В целом проводимые мероприятия в рамках нацпроектов и празднования 100-летия Республики Адыгея получили одобрение заместителя Председателя Правительства России. По обсуждаемым проектам, для которых необходима федеральная поддержка и финансирование, будут даны соответствующие поручения руководителям заинтересованных ведомств правительства РФ", - добавляется в релизе.