https://ria.ru/20201022/zhurnalisty-1581041178.html

МИД призвал международных партнеров делать все для защиты журналистов

Москва призывает всех партнеров соблюдать права СМИ и делать все для защиты журналистов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T17:17

2020-10-22T17:17

2020-10-22T17:17

мария захарова

андрей стенин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> призывает всех партнеров соблюдать права СМИ и делать все для защиты журналистов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Выступая на церемонии объявления победителей VI Международного конкурса фотожурналистики имени <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Stenin/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Стенина</a>, она отметила, что за годы своего существования конкурс превратился в авторитетную площадку, которая дает возможность молодым фотографам из разных стран проявить свой творческий талант и приобрести профессиональный опыт, "а аудитории - узнать о новых тенденции и новые имена"."Темы, выбранные в этом году: глобальные гуманитарные вызовы, экология, нарушение социального равноправия - они чрезвычайно актуальны именно для современного общества. Я надеюсь, что работы конкурсантов помогут в решении этих и других проблем, стоящих перед человечеством. А что еще такое фотография - это, конечно же, еще один способ без слов донести до людей правду. Именно этим занимался Андрей Стенин. Именно его имя носит конкурс. Он был замечательным фотографом, смелым журналистом, который погиб, выполняя сой профессиональный долг", - заявила Захарова.Она отметила, что журналист - это мирная профессия, корреспондент вооружен только камерой и микрофоном, и часто "с легкостью становится мишенью для убийц"."Дорогие конкурсанты, пусть ваши работы будут честными, интересными, профессиональными - как у Андрея. Надеюсь, что его талант, смелость и преданность делу послужит для всех вас, для всех нас примером", - добавила официальный представитель российского МИД.

https://ria.ru/20201008/karabakh-1578882386.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, андрей стенин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире