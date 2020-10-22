МИД призвал международных партнеров делать все для защиты журналистов

<strong>МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> призывает всех партнеров соблюдать права СМИ и делать все для защиты журналистов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>.Выступая на церемонии объявления победителей VI Международного конкурса фотожурналистики имени <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Stenin/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Стенина</a>, она отметила, что за годы своего существования конкурс превратился в авторитетную площадку, которая дает возможность молодым фотографам из разных стран проявить свой творческий талант и приобрести профессиональный опыт, "а аудитории - узнать о новых тенденции и новые имена"."Темы, выбранные в этом году: глобальные гуманитарные вызовы, экология, нарушение социального равноправия - они чрезвычайно актуальны именно для современного общества. Я надеюсь, что работы конкурсантов помогут в решении этих и других проблем, стоящих перед человечеством. А что еще такое фотография - это, конечно же, еще один способ без слов донести до людей правду. Именно этим занимался Андрей Стенин. Именно его имя носит конкурс. Он был замечательным фотографом, смелым журналистом, который погиб, выполняя сой профессиональный долг", - заявила Захарова.Она отметила, что журналист - это мирная профессия, корреспондент вооружен только камерой и микрофоном, и часто "с легкостью становится мишенью для убийц"."Дорогие конкурсанты, пусть ваши работы будут честными, интересными, профессиональными - как у Андрея. Надеюсь, что его талант, смелость и преданность делу послужит для всех вас, для всех нас примером", - добавила официальный представитель российского МИД.
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости.Москва призывает всех партнеров соблюдать права СМИ и делать все для защиты журналистов, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Выступая на церемонии объявления победителей VI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина, она отметила, что за годы своего существования конкурс превратился в авторитетную площадку, которая дает возможность молодым фотографам из разных стран проявить свой творческий талант и приобрести профессиональный опыт, "а аудитории - узнать о новых тенденции и новые имена".
Лучшей серией в номинации "Главные новости" стала фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара "Южная граница" о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки, Кубы к "американской мечте".
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Лучшей серией в номинации "Главные новости" стала фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара "Южная граница" о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки, Кубы к "американской мечте".
Лучшей серией в номинации "Главные новости" стала фотографическая роуд-стори француза Жофрэ Гиймара "Южная граница" о долгом пути мигрантов из Центральной Америки, Гаити, Африки, Кубы к "американской мечте".
"Темы, выбранные в этом году: глобальные гуманитарные вызовы, экология, нарушение социального равноправия - они чрезвычайно актуальны именно для современного общества. Я надеюсь, что работы конкурсантов помогут в решении этих и других проблем, стоящих перед человечеством. А что еще такое фотография - это, конечно же, еще один способ без слов донести до людей правду. Именно этим занимался Андрей Стенин. Именно его имя носит конкурс. Он был замечательным фотографом, смелым журналистом, который погиб, выполняя сой профессиональный долг", - заявила Захарова.
Она отметила, что журналист - это мирная профессия, корреспондент вооружен только камерой и микрофоном, и часто "с легкостью становится мишенью для убийц".
"И, к сожалению, все чаще гибель журналиста - это цена той правды, которую он фиксирует и передает нам. Но правду не убьешь. Для министерства иностранных дел России безопасность журналистов, свободное выполнение ими своего профессионального долга - приоритет. Свобода слова и право на информацию - это важнейшие компоненты любого демократического общества и международной стабильности в целом. Мы внимательно следим за ситуацией и призываем всех наших партнеров соблюдать права СМИ и делать все для их защиты", - сказала Захарова.
"Дорогие конкурсанты, пусть ваши работы будут честными, интересными, профессиональными - как у Андрея. Надеюсь, что его талант, смелость и преданность делу послужит для всех вас, для всех нас примером", - добавила официальный представитель российского МИД.
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