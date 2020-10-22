https://ria.ru/20201022/zhurnalist-1580943044.html

"Россия сегодня" потребовала от Чили обеспечить защиту журналиста Sputnik

"Россия сегодня" потребовала от правоохранительных органов Чили обеспечить безопасность корреспондента Sputnik Каролины Трехо Видаль, которая подверглась... РИА Новости, 22.10.2020

2020-10-22T10:08

2020-10-22T10:08

2020-10-22T10:46

миа "россия сегодня"

sputnik

чили

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155247/69/1552476967_0:179:3003:1868_1400x0_80_0_0_8a0140dae561407ab45427f7fad18102.jpg

<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> "Россия сегодня" потребовала от правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a> обеспечить безопасность корреспондента <a href="https://ria.ru/organization_Sputnik/" target="_blank">Sputnik</a> Каролины Трехо Видаль, которая подверглась открытому запугиванию со стороны ультраправой радикальной группировки.Это произошло в преддверии референдума по конституционной реформе. У дома Каролины распространили листовки с ее персональными данными, угрозами и эмблемой экстремистского "Националистического фронта "Родина и Свобода""."Считаем подобное запугивание представителя СМИ вопиющим посягательством на свободу слова, недопустимым в демократической стране. Со своей стороны, мы незамедлительно проинформировали об инциденте с Каролиной Трехо МИД России и международные журналистские организации", — говорится в заявлении пресс-службы медиагруппы.Там также сказано, что "Россия сегодня" требует от чилийской полиции найти и наказать виновных.

https://ria.ru/20201019/zhurnalist-1580502272.html

чили

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миа "россия сегодня", sputnik, чили, в мире