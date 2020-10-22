https://ria.ru/20201022/zhurnalist-1580943044.html
"Россия сегодня" потребовала от Чили обеспечить защиту журналиста Sputnik
"Россия сегодня" потребовала от правоохранительных органов Чили обеспечить безопасность корреспондента Sputnik Каролины Трехо Видаль, которая подверглась... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:08
2020-10-22T10:08
2020-10-22T10:46
миа "россия сегодня"
sputnik
чили
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> "Россия сегодня" потребовала от правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a> обеспечить безопасность корреспондента <a href="https://ria.ru/organization_Sputnik/" target="_blank">Sputnik</a> Каролины Трехо Видаль, которая подверглась открытому запугиванию со стороны ультраправой радикальной группировки.Это произошло в преддверии референдума по конституционной реформе. У дома Каролины распространили листовки с ее персональными данными, угрозами и эмблемой экстремистского "Националистического фронта "Родина и Свобода""."Считаем подобное запугивание представителя СМИ вопиющим посягательством на свободу слова, недопустимым в демократической стране. Со своей стороны, мы незамедлительно проинформировали об инциденте с Каролиной Трехо МИД России и международные журналистские организации", — говорится в заявлении пресс-службы медиагруппы.Там также сказано, что "Россия сегодня" требует от чилийской полиции найти и наказать виновных.
https://ria.ru/20201019/zhurnalist-1580502272.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
миа "россия сегодня", sputnik, чили, в мире