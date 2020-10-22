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"Россия сегодня" потребовала от Чили обеспечить защиту журналиста Sputnik
"Россия сегодня" потребовала от правоохранительных органов Чили обеспечить безопасность корреспондента Sputnik Каролины Трехо Видаль, которая подверглась... РИА Новости, 22.10.2020
2020-10-22T10:08
2020-10-22T10:46
миа "россия сегодня"
sputnik
чили
в мире
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<strong>МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.</strong> "Россия сегодня" потребовала от правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Chile/" target="_blank" data-auto="true">Чили</a> обеспечить безопасность корреспондента <a href="https://ria.ru/organization_Sputnik/" target="_blank">Sputnik</a> Каролины Трехо Видаль, которая подверглась открытому запугиванию со стороны ультраправой радикальной группировки.Это произошло в преддверии референдума по конституционной реформе. У дома Каролины распространили листовки с ее персональными данными, угрозами и эмблемой экстремистского "Националистического фронта "Родина и Свобода""."Считаем подобное запугивание представителя СМИ вопиющим посягательством на свободу слова, недопустимым в демократической стране. Со своей стороны, мы незамедлительно проинформировали об инциденте с Каролиной Трехо МИД России и международные журналистские организации", — говорится в заявлении пресс-службы медиагруппы.Там также сказано, что "Россия сегодня" требует от чилийской полиции найти и наказать виновных.
https://ria.ru/20201019/zhurnalist-1580502272.html
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миа "россия сегодня", sputnik, чили, в мире

"Россия сегодня" потребовала от Чили обеспечить защиту журналиста Sputnik

10:08 22.10.2020 (обновлено: 10:46 22.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд международного информационного агентства и радио Sputnik
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. "Россия сегодня" потребовала от правоохранительных органов Чили обеспечить безопасность корреспондента Sputnik Каролины Трехо Видаль, которая подверглась открытому запугиванию со стороны ультраправой радикальной группировки.
Это произошло в преддверии референдума по конституционной реформе. У дома Каролины распространили листовки с ее персональными данными, угрозами и эмблемой экстремистского "Националистического фронта "Родина и Свобода"".
"Считаем подобное запугивание представителя СМИ вопиющим посягательством на свободу слова, недопустимым в демократической стране. Со своей стороны, мы незамедлительно проинформировали об инциденте с Каролиной Трехо МИД России и международные журналистские организации", — говорится в заявлении пресс-службы медиагруппы.
Там также сказано, что "Россия сегодня" требует от чилийской полиции найти и наказать виновных.
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